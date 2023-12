"Até quando polícia, se o simples é educação", diz tio de jovem baleado na Serra

O tio de Ronald da Silva Modesto questionou a falta de investimento na educação, que para ele, é a chave para mudar a insegurança

“Até quando vão criar cadeia e contratar polícia se o simples é só dar educação?”. O questionamento, com tom de revolta, é do tio do jovem de Ronald da Silva Modesto logo após ele receber a notícia da morte do sobrinho nesta segunda-feira (6). Para o tio, que é um empresário de 58 anos, é necessário aplicar nas escolas matérias que eduquem para criar uma nova juventude.