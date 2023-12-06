"Até quando polícia, se o simples é educação", diz tio de jovem baleado na Serra

“Até quando vão criar cadeia e contratar polícia se o simples é só dar educação?”. O questionamento, com tom de revolta, é do tio do jovem de Ronald da Silva Modesto logo após ele receber a notícia da morte do sobrinho nesta segunda-feira (6). Para o tio, que é um empresário de 58 anos, é necessário aplicar nas escolas matérias que eduquem para criar uma nova juventude.

“Se tivéssemos desde o fundamental, desde criança, aula de cidadania e criminalidade, ensinando que tudo que a gente comete, de quebrar vidraça, por exemplo, é errado, e se tivéssemos matéria escolar onde a pessoa possa aprender isso, pode ter certeza que não ia ter esse tanto de bandido que tem aí”, desabafou o tio.

Segundo o empresário, o ensino leva ainda a cultura, que para ele, é outro ‘buraco’ que precisa ser preenchido dentro da sociedade. Com ela, é possível criar identidade entre os jovens, além de incentivar a boas escolhas e auxiliar a mudar a situação de insegurança.

"Eu sei que nunca vou fazer nada contra ninguém, porque não sou disso, mas esse cara que fez isso não tem cultura, porque talvez a cultura dele é ter arma na mão" X - Empresário

Com o investimento em estudos, o tio de Ronald vê um mundo com menos cadeia penitenciária e mais segurança. “O que está podre, está podre, o que vem daqui para frente é broto novo”.

Está virando guerra

A sensação deixada no empresário após ter passado por um ataque de tiros, levar o sobrinho para o hospital e ter recebido a notícia da morte cerebral do jovem, é de que todos vivem em uma guerra.

“Estamos no Iraque, na Árabia Saudita? Perdemos um jovem que tava cinco dias trabalhando comigo e você pega pela perna com botina, perna suja de trabalho para levar para pronto socorro. Tem que fazer algo, ele veio para trabalhar e doido para estudar”, desabafou.

Tiro era para acertar o tio

TV Gazeta, o familiar contou que no momento em que o criminoso estava atirando em direção ao carro, ele abaixou para fugir dos disparos, e a bala acabou acertando a cabeça do sobrinho. O tiro que acertou a cabeça e matou o jovem de 19 anos Ronald da Silva Modesto, inicialmente, iria acertar o tio dele, que o acompanhava. Em entrevista ao repórter André Falcão, da, o familiar contou que no momento em que o criminoso estava atirando em direção ao carro, ele abaixou para fugir dos disparos, e a bala acabou acertando a cabeça do sobrinho.

Ronald morreu após ser baleado na cabeça e ficar dois dias em coma induzido no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (6), no Bairro das Laranjeiras, na Serra, após carro onde ele estava ser abordado por um suspeito armado, que começou a disparar quando o veículo acelerou.

Emocionado, o parente do jovem assassinado durante a noite de segunda-feira (6) contou que, em um primeiro momento, achou que a bala que acertou Ronald tinha sido uma das que também tinham atingido o carro.

“Na verdade, na maneira que a bala entrou na cabeça dele o camarada deu, na verdade, na minha cabeça e no momento eu abaixei e acertou o meu sobrinho”, explicou o tio.