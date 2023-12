"Abaixei e acertou meu sobrinho", diz tio de jovem com morte cerebral no ES

Em entrevista para a TV Gazeta, o empresário de 58 anos contou que Ronald da Silva Modesto, de 19 anos, foi atingido na cabeça por um disparo na direção dele; caso ocorreu na Serra

O tiro que acertou a cabeça e causou morte cerebral no jovem Ronald da Silva Modesto, de 19 anos, foi disparado para acertar o tio dele, que o acompanhava no veículo. Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o familiar, que é um empresário de 58 anos, contou que no momento em que o criminoso estava atirando em direção ao carro, ele abaixou para fugir dos disparos, e a bala acabou acertando a cabeça do sobrinho.