Edifício Estoril, em Jardim Camburi, onde o crime foi cometido Crédito: Glacieri Carraretto

Your browser does not support the audio element. Assassinato de mulher em Jardim Camburi foi na frente do filho de 9 anos

"O menino dizia 'tia, meu pai machucou muito a minha mãe'. Estava em choque. Acolhemos ele e só depois descobrimos que Renata estava morta dentro do apartamento", descreveu Elaine Cristina, moradora do mesmo andar do casal, ao encontrar a criança no corredor do 6º andar.

Renata Augusta Amaral Firme e José Guilherme Firme: tragédia Crédito: Acervo pessoal

O menino teria gritado por socorro na janela da frente, porém, sem tempo suficiente para que os vizinhos pudessem intervir, segundo moradores.

"As câmeras do condomínio mostram o filho do casal saindo de casa perceptivelmente em choque", contou a cabeleireira Georgiane Góes, moradora do prédio e amiga de Renata.

"O menino dizia 'tia, meu pai machucou muito a minha mãe'. Estava em choque. Acolhemos ele e só depois descobrimos que Renata estava morta dentro do apartamento" Elaine Cristina - Vizinha do casal

As moradoras contaram que a criança foi levada, inicialmente, para a casa da avó materna, que reside nas proximidades do condomínio.

José Guilherme estava em fase terminal de câncer no estômago e a doença já havia se espalhado pelo corpo. "Enfrentava ainda uma depressão. Mas nunca imaginei que fosse matar a Renata", contou Elaine Cristina.