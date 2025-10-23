Grande Vitória

Assaltante que aterrorizava vítimas em Jardim da Penha é preso

Clésio Alves de Oliveira, de 39 anos, estava foragido do sistema prisional e é suspeito de invadir um apartamento e manter um casal refém, além de roubar o carro de uma mulher no bairro

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:40

Um homem de 39 anos que estava foragido do sistema prisional foi preso no dia 15 de outubro suspeito de cometer pelo menos dois roubos em Jardim da Penha, Vitória. Em um dos crimes ele chegou a amarrar e ameaçar as vítimas. Clésio Alves de Oliveira foi localizado na Serra durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Penal, com o apoio do sistema de Cerco Inteligente do Governo do Estado. A informação da prisão e os detalhes das ações dele foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (23).

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), a prisão foi resultado de uma investigação iniciada logo após o roubo de um Corolla Cross, no dia 13 de outubro. “Ele estava cumprindo seis anos de pena e faltavam cerca de seis meses para concluir, mas acabou se evadindo do sistema prisional. Assim que ocorreu o roubo, iniciamos as investigações e, com o apoio da Polícia Penal, conseguimos localizá-lo”, explicou o delegado.

Clésio Alves de Oliveira, de 39 anos, foi preso no dia 15 de outubro Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante o interrogatório, Clésio confessou o crime e afirmou que cometeu o roubo porque estava passando por dificuldades financeiras. “Ele veio da Serra a Vitória por volta das 4h e, ao avistar a vítima em Jardim da Penha, anunciou o assalto. Depois, restringiu a liberdade dela e a abandonou na Serra”, relatou Ximenes. O delegado acrescentou que o suspeito usava um rádio comunicador para tentar monitorar a localização das equipes policiais e evitar a recaptura.

Um vídeo de câmera de segurança mostra o criminoso armado abordando a vítima na rua (veja acima). Ele obrigou a mulher a entrar no próprio carro com ele e depois a deixou na Serra. O roubo tinha sido "encomendado" por um homem que disse estar precisando de um veículo.

Invasão a apartamento

Cerco Inteligente localizou suspeito após roubar o apartamento de um casal Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O titular do 4º Distrito Policial de Vitória, delegado Guilherme Sodré Barbosa, informou que Clésio também foi identificado como autor de outro roubo ocorrido em 12 de setembro, também em Jardim da Penha. “Ele invadiu um apartamento por volta das 4h, entrou pela janela e rendeu o casal ainda na cama. Ficou cerca de duas horas com as vítimas sob ameaça e fugiu levando diversos objetos”, afirmou Sodré.

Segundo o delegado, a identificação só foi possível graças ao reconhecimento feito por um funcionário de uma empresa onde o criminoso havia trabalhado. “A vítima relatou que o assaltante comentou, durante o crime, onde ele já trabalhou. Fomos até o local e, com uma imagem de câmera de segurança, conseguimos a identificação. Um funcionário o reconheceu, mesmo a imagem não sendo nítida”, contou o delegado.

As investigações apontam que Clésio atuava com frequência na região de Jardim da Penha, escolhendo alvos e planejando os roubos. Ele estava foragido desde fevereiro de 2024, quando deixou de retornar ao presídio onde cumpria pena em regime semiaberto. “Acreditamos que possa haver mais vítimas. Por isso, pedimos que quem o reconhecer procure a delegacia”, reforçou Sodré.

O diretor-geral da Polícia Penal, José Franco Morais Júnior, destacou a importância da prisão, considerando o extenso histórico criminal do suspeito. “Ele tem passagens por furto qualificado, furto simples, roubo armado, lesão corporal e ameaça. É importante para todos nós que ele esteja de volta ao sistema”, afirmou.

