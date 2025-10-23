Pedreiro é baleado na frente da família e carro de suspeitos é incendiado em Piúma

Carro usado no crime foi incendiado em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um pedreiro de 33 anos foi baleado com seis tiros no bairro Itaputanga, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22). O crime foi cometido por indivíduos que estavam em um carro em frente à casa do homem, e presenciado pela esposa e pela filha dele. Os suspeitos, três homens armados, fugiram após efetuarem os disparos e o veículo em que estavam foi encontrado incendiado no interior de Itapemirim.

A Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada caída na varanda de sua casa, ainda lúcida, apesar dos diversos ferimentos. O homem contou aos militares que estava vindo de carro do bairro Aparecidinha, onde trabalha como pedreiro, e ao chegar em casa viu um Honda HR-V com três encapuzados. Os suspeitos atiraram de dentro do veículo. A esposa e a filha estavam sentadas na calçada do outro lado da rua e presenciaram a cena.