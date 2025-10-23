Tristeza

Morre o pinscher Eros, agredido com pedrada na cabeça na Serra

Cãozinho estava internado desde domingo (19), quando um homem passou pela rua e arremessou uma pedra nele

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:42

O pinscher Eros, agredido com uma pedrada na cabeça no bairro Divinópolis, na Serra, no último domingo (19), não resistiu aos ferimentos. A família contou à reportagem de A Gazeta que foi informada da morte do cachorro nesta quinta-feira (23). O bichinho estava internado em uma clínica, em estado grave, desde que foi ferido por um homem que passava na rua.

Eros iria completar três anos em dezembro e era o xodó da família, muito apegado à filha da tutora, de quatro anos. No domingo, ele saiu para a rua atrás da criança, que tinha ido chamar por um parente, quando um suspeito que estava passando pegou uma pedra e arremessou na cabeça do pinscher. O impacto foi tão forte que o cachorro ficou sem conseguir se levantar. Ele teve um grave ferimento no olho e precisou ficar internado.

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança e, na ocasião, a Polícia Civil pediu ajuda da população para identificar o criminoso. Na última terça-feira (21), ele procurou a delegacia e alegou que "agiu por reflexo", o que não convenceu o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente.

Mesmo assim, o delegado avaliou que o homem demonstrou arrependimento e se comprometeu a procurar a família de Eros para arcar com os custos do tratamento. "O agressor será indiciado por crime de maus-tratos", disse Piquet, na ocasião. Agora, com a morte do cãozinho, pode haver aumento de pena. Veja o último vídeo gravado pela família com Eros, quando ele estava na roça com a mãe da tutora. Assista:

