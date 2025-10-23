Home
Morre o pinscher Eros, agredido com pedrada na cabeça na Serra

Cãozinho estava internado desde domingo (19), quando um homem passou pela rua e arremessou uma pedra nele

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:42

Caso aconteceu em Divinópolis, no domingo (19)

O pinscher Eros, agredido com uma pedrada na cabeça no bairro Divinópolis, na Serra, no último domingo (19), não resistiu aos ferimentos. A família contou à reportagem de A Gazeta que foi informada da morte do cachorro nesta quinta-feira (23). O bichinho estava internado em uma clínica, em estado grave, desde que foi ferido por um homem que passava na rua.

Cãozinho estava internado desde domingo (19), quando um homem passou pela rua e arremessou uma pedra nele

Morre o pinscher Eros, agredido com pedrada na cabeça na Serra

Eros iria completar três anos em dezembro e era o xodó da família, muito apegado à filha da tutora, de quatro anos. No domingo, ele saiu para a rua atrás da criança, que tinha ido chamar por um parente, quando um suspeito que estava passando pegou uma pedra e arremessou na cabeça do pinscher. O impacto foi tão forte que o cachorro ficou sem conseguir se levantar. Ele teve um grave ferimento no olho e precisou ficar internado. 

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança e, na ocasião, a Polícia Civil pediu ajuda da população para identificar o criminoso. Na última terça-feira (21), ele procurou a delegacia e alegou que "agiu por reflexo", o que não convenceu o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente.

Mesmo assim, o delegado avaliou que o homem demonstrou arrependimento e se comprometeu a procurar a família de Eros para arcar com os custos do tratamento. "O agressor será indiciado por crime de maus-tratos", disse Piquet, na ocasião. Agora, com a morte do cãozinho, pode haver aumento de pena. Veja o último vídeo gravado pela família com Eros, quando ele estava na roça com a mãe da tutora. Assista:

Pinscher foi agredido em Divinópolis, na Serra

Tópicos Relacionados

Animais Agressão Maus tratos

