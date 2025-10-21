Homem que agrediu cachorro com pedrada na Serra confessa crime
O homem que agrediu um cachorro da raça pinscher com uma pedrada na cabeça na Serra procurou a delegacia e confessou o crime após a repercussão do caso. A informação é do delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente.
O nome do agressor não foi divulgado, mas ele alegou à autoridade policial que "agiu por reflexo", o que não convenceu o delegado. Mesmo assim, Piquet avaliou que o homem demonstrou arrependimento e se comprometou a procurar a família do Eros (cachorro agredido) para arcar com os custos do tratamento. O cão está internado e teve uma grave lesão em um dos olhos. "O agressor será indiciado por crime de maus-tratos", finalizou o delegado.