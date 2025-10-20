Polícia procura homem que deu pedrada em pinscher na Serra; veja vídeo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:48
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem, ainda não identificado, arremessou uma pedra na cabeça de um cachorro da raça pinscher no bairro Divinópolis, na Serra, no último domingo (19). O animal, de nome Eros, fica caído no chão, sem conseguir levantar, e o suspeito segue pela rua normalmente. O cão está internado e teve uma grave lesão em um dos olhos. A Polícia Civil está em busca da identidade do suspeito.
A dona de casa Penha Santos, tutora de Eros, contou que o cachorrinho pertence à filha dela, de 4 anos. A família estava reunida em um almoço quando a criança saiu para chamar um tio, momento em que o cão foi atrás.
"Quando minha cunhada saiu para vigiar minha filha, ela se deparou com o homem tacando a pedra nele. Minha cunhada ficou sem reação, ela não entendeu no momento o que estava acontecendo. O homem simplesmente saiu andando. Escutamos minha cunhada gritando, saímos, mas o homem já tinha ido embora", revelou. A criança viu toda a cena.
Como a pedra atingiu a cabeça do cachorro, Eros ficou desnorteado, sem conseguir levantar. A família levou o animal até uma clínica, onde ele segue internado. "Ele é um pinscher miniatura, não pesa nem um quilo e meio. Comprometeu o cérebro dele, o olho, provavelmente não vai ter como recuperar. Eles estão avaliando o outro olhinho também para saber se ele vai conseguir enxergar", detalhou.
O cãozinho vai completar 3 anos em dezembro. Agora, a família aguarda o resultado de exames para saber a gravidade real das lesões. "Nós temos que nos mobilizar por esta causa, porque se não fizermos nada, vai continuar sempre a mesma coisa. Mas eu tenho fé de que o Eros vai se recuperar", desabafou a dona de casa.
O delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma), pediu nas redes sociais para que a população ajude com denúncias sobre o criminoso, através do telefone 181, canal com anonimato garantido. Confira:
