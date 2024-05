Armas furtadas de delegacia foram vendidas para o tráfico, diz polícia

Suspeito do crime trabalhou na reforma do prédio da Polícia Civil em Vitória e foi preso na Serra; somente duas pistolas foram recuperadas

Andaimes facilitaram furto

De acordo com a investigação, Naildo se aproveitou de andaimes utilizados na obra para “pescar” as maletas com as armas através de uma janela da sala. “Ele era azulejista [...]. Constatamos que ele subia nos andaimes e, com certa destreza, conseguia chegar até o armamento sem precisar entrar na sala. É um criminoso ousado que cometeu um ato de afronta contra o Estado”, disse Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).