Acidente em Presidente Kennedy

Polícia indicia motorista e amiga de jovem que morreu no dia do aniversário no ES

Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro, morreu no dia 11 de janeiro deste ano; motociclista que pilotava moto em que ela estava e o motorista envolvido no acidente foram indiciados

Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro morreu em acidente em Presidente Kennedy

O motorista de 67 anos, que dirigia o carro envolvido no acidente que matou a jovem Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro, de 17 anos, no dia 11 de janeiro deste ano em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, foi indiciado pela Polícia Civil por omissão de socorro. A amiga da jovem, de 25 anos, que pilotava a moto em que a vítima estava, uma C 100 Biz, também foi indiciada pelo crime de homicídio culposo em direção automotor majorado por não ter CNH e por incêndio culposo.

A adolescente de 17 anos morreu no dia de seu aniversário, após comemorar a data com a amiga em um espaço em Santana Feliz, interior do município. Com o impacto da batida na ES 162, o carro pegou fogo.

O inquérito policial, segundo o delegado Thiago Viana, titular da delegacia de Presidente Kennedy, foi concluído nesta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Civil, a piloto de 25 anos não era habilitada e estava transitando sem a lanterna traseira ligada a noite numa rodovia estadual. Além disso, foi apurado que estava em baixa velocidade e o carro acabou batendo na traseira da moto.

Maria Eduarda, que estava na garupa da moto, morreu no local. Já a piloto ficou em estado grave. Segundo Thiago Viana, ele tentou realizar o interrogatório da mulher que pilotava, mas ela não compareceu à delegacia. O esposo dela esteve na unidade em seu lugar e alegou que ela não tinha condições de prestar esclarecimentos. Porém, a polícia tinha em mãos um vídeo de uma rede social, em que ela interagia com pessoas e escreveu “lembro de tudo”.

O motorista do carro, segundo a polícia, não foi responsabilizado pelo acidente, mas foi indiciado por omissão de socorro à vítima porque fugiu do local sem prestar pronto atendimento às vítimas.

“O inquérito segue para o Ministério Público do Espírito Santo, que analisará a investigação e poderá propor ou não ação penal contra os indiciados. A Polícia Civil de Presidente Kennedy seguirá priorizando o encerramento das investigações de crimes de trânsito, visando atenuar os altos índices desse tipo de crime na cidade nos últimos meses”, informou o delegado, Thiago Viana.

