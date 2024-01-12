Adolescente morre no dia do aniversário em acidente em Presidente Kennedy

Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro morreu em acidente em Presidente Kennedy Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma adolescente de 17 anos morreu na noite de quinta-feira (11), data do aniversário dela, em um grave acidente no interior de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo. Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro estava de moto com a amiga, uma jovem de 25 anos sem nome divulgado, quando se envolveram em uma batida com um carro.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na rodovia ES 162. Populares disseram aos militares que as jovens trafegavam em uma moto, e a parte traseira do veículo estava totalmente apagada.

Um carro, que seguia no mesmo sentido de direção, colidiu na traseira da moto. O motorista saiu do local e solicitou socorro às vítimas. Ele foi para Cachoeiro de Itapemirim em busca de atendimento médico e voltou para falar com a polícia. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo, descartando a ingestão de bebida alcoólica. A moto foi guinchada, pois não estava licenciada.

A mulher de 25 anos foi socorrida e levada para o hospital do município. Já o corpo da adolescente de 17 anos, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.

O velório de Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro ocorre na tarde desta sexta-feira (12), às 13h, na Igreja Batista Monte Feliz, na localidade de Santo Eduardo, em Presidente Kennedy. O enterro será às 17h30, no cemitério municipal de Barra de Itabapoana, no município de São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro.