Após incêndio em apartamento, mulher pede medida protetiva em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, a mulher de 47 anos contou que foi agredida pelo marido antes do imóvel ser incendiado no final da tarde de quinta-feira (16)

A mulher que mora no apartamento de cobertura incendiado na quinta-feira (16) na Praia de Itaparica, em Vila Velha , foi à delegacia após a ocorrência, prestou depoimento e pediu uma medida protetiva de urgência contra o marido, que teria a agredido antes de o imóvel pegar fogo. Durante o incêndio o prédio foi completamente evacuado. O local atingido pelas chamas foi comprometido.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, que tem 47 anos, contou que foi agredida pelo marido e depois saiu da residência. Logo depois, viu as chamas no apartamento, mas não soube dizer como o fogo começou.