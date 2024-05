Apoio humanitário

ES vai enviar mais 12 bombeiros para ajudar em resgates no Rio Grande do Sul

Esta é a terceira equipe mobilizada pelo Estado para a missão no Sul do Brasil; militares capixabas já ajudaram a resgatar 286 pessoas e 81 animais, além de localizarem duas vítimas soterradas

Primeira equipe de bombeiros capixabas chegou ao Sul do Brasil no último dia 5. (Divulgação/CBMES)

Mais 12 bombeiros e um cão de busca e resgate serão enviados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16), para dar continuidade às ações de ajuda humanitária.

Esta é a terceira equipe mobilizada pelo Espírito Santo para a missão no Sul do Brasil. A primeira, composta por 11 militares e dois cães, encerrou suas atividades no Estado Gaúcho na quarta-feira (15) e está a caminho de casa. A segunda, com mais 15 militares, será rendida pela equipe que está a caminho. A previsão é de que o grupo que parte nesta noite chegue ao Rio Grande do Sul no sábado (18).

Lá, os capixabas ficarão à disposição do Comando do Corpo de Bombeiros Militar daquele Estado para prosseguir com ações de busca, salvamento e distribuição de ajuda humanitária. O governador Renato Casagrande deu autorização permanente para o envio de militares capixabas, enquanto o governo Gaúcho necessitar de auxílio.

Há bombeiros do Brasil inteiro prestando apoio ao governo gaúcho e, à medida que o cenário vai mudando, as equipes são remanejadas para atender às demandas. A mobilização das equipes é coordenada, em âmbito nacional, pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), em alinhamento com o Comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Em parceria com outras corporações, as duas guarnições capixabas já resgataram 286 pessoas e 81 animais, além de localizarem os restos mortais de duas vítimas soterradas. Elas atuaram nas localidades de Marques de Souza, Teotônio, Encantado, Lajeado, Estrela, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre.

O governo capixaba também enviou três Estações Portáteis de Tratamento de Água, que vão permanecer no Rio Grande do Sul mesmo com retorno das equipes.

*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

