Solidariedade

Veja locais da Grande Vitória que ainda recebem doações para vítimas no RS

Alguns pontos que estavam recebendo doações já destinaram os donativos ao Estado gaúcho; confira a lista atualizada dos pontos possíveis para realizar sua doação

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

As chuvas que atingem o Rio Grande de Sul desde o fim de abril já deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Em meio ao cenário desolador, os atos de solidariedade reacendem a esperança daqueles que perderam tudo. Muitas pessoas já realizaram doações em pontos espalhados por todo o Espírito Santo.

Boa parte delas já foi enviada para o estado gaúcho. Pensando em quem não doou ou deseja doar novamente, A Gazeta atualiza os locais que ainda estão recebendo doações na Grande Vitória. Confira:

Vila Velha

Shopping Vila Velha

Lojas: 'CVC', 'Fisk', 'O seu salgado', 'Origens', 'Bel Cosméticos' e 'Papelle'.



Boulevard Vila Velha

Local: no SAC do próprio shopping



OAB Vila Velha

Rua Pedro Palácios, 75 - Prainha

Vitória

Leroy Merlin: Avenida Fernando Ferrari, 2600 - Goiabeiras, Vitória

Viana

O município de Viana conta com um ponto de doação de alimentos não perecíveis, itens de higiene, água e roupas no estacionamento do Extracenter, em Marcílio de Noronha. O ponto de doações estará disponível até quarta-feira (15).

Durante a 207ª Festa do Divino Espírito Santo, que ocorre entre equinta-feira (16) e domingo (19), a Prefeitura de Viana disponibilizará um ponto de recebimento de doações para o Rio Grande do Sul.

Correios

Todas as agências dos Correios no Espírito Santo estão recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Tanto o recebimento quanto o transporte e a entrega das doações ocorrem de maneira gratuita.

“Até o momento, as unidades da empresa em todo Brasil receberam 6.500 toneladas de doações, sendo que 2.000 toneladas já foram entregues no estado gaúcho. No Espírito Santo, mais de 80 toneladas foram enviadas ao Rio Grande do Sul”, informou a estatal.

Sesc

As unidades do Sesc (Serviço Social do Comércio) de todo o Espírito Santo também estão recebendo doações.

