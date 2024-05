Veja pontos de doações no ES para ajudar atingidos por enchentes no RS

A Gazeta realizou um levantamento de pontos de coleta de doações, como roupas, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e água

Quase 150 mil pessoas estão fora de casa por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, que já contabiliza quase 100 mortes. Por conta disto, o site A Gazeta realizou um levantamento de pontos de coleta de doações onde roupas, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e água podem ser entregues na Grande Vitória — além do PIX para o Governo do Rio Grande do Sul (CNPJ: 92.958.800/0001-38).