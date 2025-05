Filhote atropelado é socorrido pela Guarda em Vitória e passa por cirurgia

Ao seguirem o som, encontraram o cão ao lado do tutor, uma pessoa em situação de rua, às margens do canal. Segundo o relato, o motorista do veículo parou após o atropelamento, entregou R$ 50 ao tutor e foi embora, deixando o homem sem saber como agir. >

Sensibilizados com a cena, os guardas colocaram o filhote e o tutor na viatura e seguiram para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Capital. No local, o cão foi atendido por uma médica veterinária, que constatou uma fratura em uma das patas, exigindo cirurgia imediata. A operação foi realizada e, agora, a expectativa é pela recuperação do filhote. Um boletim de ocorrência foi registrado pelos agentes da Guarda. Ainda não há informações se o condutor do veículo será responsabilizado.>