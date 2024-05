Morador de Piúma é preso pela PF com imagens de pornografia infantil

Homem de 38 anos já foi preso pelo mesmo crime no passado, segundo a Polícia Federal; mais de 1.500 arquivos de abuso sexual infantil foram apreendidos com ele

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (17), em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, um homem de 38 anos por adquirir e armazenar arquivos digitais de pornografia infantil. A ação aconteceu durante a Operação Vigilância I, deflagrada pela corporação. Na casa do indivíduo, que é trabalhador da área de pescados, foram apreendidos mais de 1,5 mil arquivos contendo abuso sexual infantil. Ele, que não teve a identidade divulgada, já foi preso antes pelo mesmo tipo de crime, segundo a PF.