Suspeito de furtar armas em delegacia na Chefatura da Polícia é preso na Serra

Um corpo foi encontrado no mar da Baía de Vitória, próximo à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em frente ao Saldanha, na manhã desta quarta-feira (15). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local atuando na ocorrência. Por conta disso, uma pista no sentido Enseada do Suá chegou a ficar fechada, mas já foi liberada.