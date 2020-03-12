Após vítima de bala perdida, mais um tiroteio é registrado em Vila Velha

Menos de 48 horas depois de uma mulher ser atingida por uma bala perdida, um novo tiroteio voltou a assustar moradores do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Segundo a polícia, não há registro de feridos.
Os tiros foram registrados no fim da tarde desta quinta-feira (12). Segundo moradores da região, traficantes teriam trocado tiros com rivais em uma das avenidas principais do bairro. No momento, a rua estava movimentada e houve correria.
A Polícia Militar informou que realizou buscas no bairro, mas nenhum suspeito foi encontrado. Não há também registro de pessoas feridas.
OUTROS CASOS
Este é o segundo tiroteio registrado em menos de 48 horas em Primeiro de Maio. Na noite da última terça-feira (10), uma mulher de 25 anos foi vítima de bala perdida durante um confronto de gangues rivais. Ela foi socorrida para o hospital e já recebeu alta.
No dia seguinte ao tiroteio, uma equipe da TV Gazeta foi ameaçada ao ir até o bairro para uma reportagem. O jovem sugeriu que repórter e cinegrafista saíssem do local e que se não fizessem por bem, iria por mal.
No início de março, A Gazeta fez uma reportagem sobre os frequentes tiroteios na região. Segundo a polícia, os confrontos se devem a disputa pelo domínio do tráfico de drogas.