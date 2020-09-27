Após brigar com vizinho, homem é assassinado a tiros em Baixo Guandu

Baixo Guandu, Noroeste do ES Crédito: Secom/PMBG

Um homem de 49 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (26), no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu , Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar , a vítima foi alvejada pelos disparos quando estava na porta da sua residência. A esposa dele disse aos militares que a vítima se desentendeu com um vizinho antes do crime.

De acordo com a PM, a mulher da vítima relatou que no início da noite ele brigou com um vizinho, que seria menor de idade. Após a confusão, esse vizinho teria entrando em sua residência e não voltou mais para a rua.

Ainda segundo o relato da esposa da vítima aos militares, uma hora depois da briga, seu marido estava na porta de casa quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta.

Eles começaram a efetuar disparos contra a vítima, que correu por alguns metros, porém caiu no chão. Momento em que os autores se aproximaram dele e continuaram atirando no homem, mesmo caído. Em seguida, eles fugiram na motocicleta.

Quando os militares chegaram ao local do crime, o homem já estava morto. O nome dele não foi divulgado pela PM. A esposa da vítima não soube dizer a cor nem a placa do veículo.