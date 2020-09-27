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Noroeste do ES

Após brigar com vizinho, homem é assassinado a tiros em Baixo Guandu

A vítima foi alvejada pelos disparos quando estava na porta da sua residência. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 16:59
Vista aérea de Baixo Guandu, cidade do Noroeste na divisa com Minas, que tem 43 casos do novo coronavírus com um óbito
Baixo Guandu, Noroeste do ES Crédito: Secom/PMBG
Um homem de 49 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (26), no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi alvejada pelos disparos quando estava na porta da sua residência. A esposa dele disse aos militares que a vítima se desentendeu com um vizinho antes do crime. 
De acordo com a PM, a mulher da vítima relatou que no início da noite ele brigou com um vizinho, que seria menor de idade. Após a confusão, esse vizinho teria entrando em sua residência e não voltou mais para a rua. 

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Ainda segundo o relato da esposa da vítima aos militares, uma hora depois da briga, seu marido estava na porta de casa quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta.
Eles começaram a efetuar disparos contra a vítima, que correu por alguns metros, porém caiu no chão. Momento em que os autores se aproximaram dele e continuaram atirando no homem, mesmo caído. Em seguida, eles fugiram na motocicleta. 
Quando os militares chegaram ao local do crime, o homem já estava morto. O nome dele não foi divulgado pela PM. A esposa da vítima não soube dizer a cor nem a placa do veículo.
Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de de Baixo Guandu. Até o momento nenhum suspeito foi detido. A polícia salientou que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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