A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Vendaval destelha casa e danifica estufa de morangos em Ibitirama; vídeo

Publicado em 23/09/2025 às 12h05
Produtora de morangos em Córrego da Figueira, interior de Ibitirama, teve prejuízos na tarde de segunda-feira (22)

Um vendaval deixou prejuízos no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (22). A produtora rural Claudinea Machado, que tem uma plantação de morangos em Córrego da Figueira, contou que a estufa das frutas foi parcialmente danificada e que até a lona foi rasgada com a força dos ventos.

Além do prejuízo com a estrutura da produção, o vento forte também arrancou telhas da casa. A produtora contou que ventou praticamente o dia todo. Ela ainda contabiliza os danos, mas estima que o prejuízo passe de R$ 30 mil.

A Defesa Civil de Ibitirama informou que alguns galhos de árvores caíram durante a noite na rodovia que liga a localidade de Santa Marta até a sede. A limpeza foi realizada nesta terça-feira (23).

Publicidade