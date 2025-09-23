Vendaval destelha casa e danifica estufa de morangos em Ibitirama; vídeo
Um vendaval deixou prejuízos no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (22). A produtora rural Claudinea Machado, que tem uma plantação de morangos em Córrego da Figueira, contou que a estufa das frutas foi parcialmente danificada e que até a lona foi rasgada com a força dos ventos.
Além do prejuízo com a estrutura da produção, o vento forte também arrancou telhas da casa. A produtora contou que ventou praticamente o dia todo. Ela ainda contabiliza os danos, mas estima que o prejuízo passe de R$ 30 mil.
A Defesa Civil de Ibitirama informou que alguns galhos de árvores caíram durante a noite na rodovia que liga a localidade de Santa Marta até a sede. A limpeza foi realizada nesta terça-feira (23).