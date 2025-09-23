Home
CBN Vitória ao vivo: Brasil tem idade máxima para dirigir? PRF explica!

No programa desta terça (23), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (23), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, explica se no Brasil há algum limite de idade para dirigir. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

