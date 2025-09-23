Sem riscos

Crea vai recomendar ao governo manutenções semestrais na Ciclovia da Vida

Segundo o Crea-ES, a vibração da Terceira Ponte, calor da solda e maresia aceleram surgimento de trincas na estrutura e, por conta disso, é necessária uma inspeção e manutenção semestral na Ciclovia da Vida

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:18

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai recomendar à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) a realização de inspeções e manutenções semestrais na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte. Na manhã desta terça-feira (23), uma equipe do Crea realizou uma vistoria técnica e fiscal na via após um usuário registrar um vídeo apontando problemas na estrutura. Em nota, a Semobi informou que que já realiza monitoramento permanente da Ciclovia (veja no final da matéria).

Segundo o engenheiro civil e mecânico Geraldo Rossoni Sisquini, conselheiro do Crea-ES, o trecho apontado pelo usuário da ciclovia, em vídeo que viralizou, já passou por reparo.

“Foi feito um encapsulamento onde havia a corrosão. A nossa recomendação, como há uma certa frequência dessas trincas, é que haja um período mínimo de seis meses para se fazer uma inspeção. Foi feito o reparo e a ciclovia está segura”, explicou Sisquini.

Trinca em estrutura da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, já passou por reparo Crédito: Reprodução

De acordo com o engenheiro, a vibração da Terceira Ponte é transmitida para a ciclovia e, com o tempo, provoca trincas por fadiga estrutural. Na área de solda, a região afetada pelo calor também sofre desgaste. Esses fatores, somados à ação da maresia, aceleram a propagação das trincas e reforçam a necessidade de manutenção constante.

A trinca está ocorrendo em um ano, então, você tem que recuar um pouquinho para se antecipar para que essa trinca seja detectada e ela não se rompa Geraldo Rossoni Sisquini Engenheiro civil e mecânico

O que diz a Semobi

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que já realiza monitoramento permanente da Ciclovia da Vida, com inspeções de rotina mensais.

As manutenções são feitas de forma preventiva e corretiva, sempre que identificada qualquer necessidade. A Semobi recebe com naturalidade a recomendação do Crea-ES e destaca que as inspeções regulares já integram o planejamento da obra e que manterá a prática de avaliações periódicas, alinhadas com as melhores técnicas de engenharia, garantindo a segurança dos ciclistas e a estabilidade da estrutura.

A Semobi lembra ainda que os reparos na Ciclovia da Vida na Terceira Ponte já foram realizados. O serviço nesse ponto já estava na programação de manutenção preventiva e contemplou a recomposição da solda da longarina do guarda-corpo, com a instalação de junta telescópica, recurso de engenharia utilizado para acomodar pequenas movimentações e vibrações.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta