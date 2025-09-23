Home
>
Cotidiano
>
Crea vai recomendar ao governo manutenções semestrais na Ciclovia da Vida

Crea vai recomendar ao governo manutenções semestrais na Ciclovia da Vida

Segundo o Crea-ES, a vibração da Terceira Ponte, calor da solda e maresia aceleram surgimento de trincas na estrutura e, por conta disso, é necessária uma inspeção e manutenção semestral na Ciclovia da Vida

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:18

Um usuário da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, gravou um vídeo apontando problemas na ciclovia da vida, na Terceira Ponte.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai recomendar à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) a realização de inspeções e manutenções semestrais na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte. Na manhã desta terça-feira (23), uma equipe do Crea realizou uma vistoria técnica e fiscal na via após um usuário registrar um vídeo apontando problemas na estrutura. Em nota, a Semobi informou que que já realiza monitoramento permanente da Ciclovia (veja no final da matéria).

Recomendado para você

Segundo o Crea-ES, a vibração da Terceira Ponte, calor da solda e maresia aceleram surgimento de trincas na estrutura e, por conta disso, é necessária uma inspeção e manutenção semestral na Ciclovia da Vida

Crea vai recomendar ao governo manutenções semestrais na Ciclovia da Vida

No programa desta terça (23), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Brasil tem idade máxima para dirigir? PRF explica!

Um restaurante e um apartamento, ambos localizados em Itaparica, pegaram fogo na noite de segunda-feira (22); ninguém ficou ferido

Restaurante e apartamento são destruídos pelo fogo em mesmo bairro de Vila Velha

 Segundo o engenheiro civil e mecânico Geraldo Rossoni Sisquini, conselheiro do Crea-ES, o trecho apontado pelo usuário da ciclovia, em vídeo que viralizou, já passou por reparo.

“Foi feito um encapsulamento onde havia a corrosão. A nossa recomendação, como há uma certa frequência dessas trincas, é que haja um período mínimo de seis meses para se fazer uma inspeção. Foi feito o reparo e a ciclovia está segura”, explicou Sisquini.

Reparo na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte
Trinca em estrutura da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, já passou por reparo Crédito: Reprodução

De acordo com o engenheiro, a vibração da Terceira Ponte é transmitida para a ciclovia e, com o tempo, provoca trincas por fadiga estrutural. Na área de solda, a região afetada pelo calor também sofre desgaste. Esses fatores, somados à ação da maresia, aceleram a propagação das trincas e reforçam a necessidade de manutenção constante.

A trinca está ocorrendo em um ano, então, você tem que recuar um pouquinho para se antecipar para que essa trinca seja detectada e ela não se rompa

Geraldo Rossoni Sisquini

Engenheiro civil e mecânico

O que diz a Semobi

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que já realiza monitoramento permanente da Ciclovia da Vida, com inspeções de rotina mensais.

As manutenções são feitas de forma preventiva e corretiva, sempre que identificada qualquer necessidade. A Semobi recebe com naturalidade a recomendação do Crea-ES e destaca que as inspeções regulares já integram o planejamento da obra e que manterá a prática de avaliações periódicas, alinhadas com as melhores técnicas de engenharia, garantindo a segurança dos ciclistas e a estabilidade da estrutura.

A Semobi lembra ainda que os reparos na Ciclovia da Vida na Terceira Ponte já foram realizados. O serviço nesse ponto já estava na programação de manutenção preventiva e contemplou a recomposição da solda da longarina do guarda-corpo, com a instalação de junta telescópica, recurso de engenharia utilizado para acomodar pequenas movimentações e vibrações.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais