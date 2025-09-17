Usuário se preocupa com ferrugem, trincas e outros problemas na Ciclovia da Vida

Um usuário da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, registrou em vídeo no último domingo (14), que aponta problemas na estrutura que já comprometeu partes de metal e da solda da grade da via. Nas imagens (veja acima), ele mostra que o grampo da fixação está solto em alguns locais.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que a situação está sendo monitorada e que já há alinhamento com a equipe de projetistas e a empresa responsável pela obra para realizar as correções necessárias. "Esse tipo de ocorrência é esperado em obras de arte especial, como a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida, em razão da complexidade, grande dimensão, presença de juntas de dilatação e outras características estruturais", disse.