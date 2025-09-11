Home
Apartamento é arrombado na Praia do Canto e empresária estima prejuízo de R$ 50 mil

Mulher estava viajando a trabalho e encontrou o imóvel revirado ao retornar; crime é investigado pela Polícia Civil

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:56

Empresária voltou de viagem e encontrou a porta do apartamento localizado na Praia do Canto
Empresária voltou de viagem e encontrou a porta do apartamento localizado na Praia do Canto Crédito: Arquivo pessoal

Uma empresária teve o apartamento arrombado no bairro Praia do Canto, em Vitória, e calcula um prejuízo de pelo menos R$ 50 mil entre joias e dinheiro em espécie. O crime aconteceu no último sábado (9) enquanto ela estava viajando a trabalho. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil nessa terça-feira (10), quando a vítima retornou de São Paulo e encontrou o imóvel completamente revirado.

Testemunhas contaram que o criminoso teria entrado no prédio por um portão que estaria com a trava danificada e ficado cerca de uma hora dentro do local. Joias de família, dinheiro em real e dólar, além de itens de valor sentimental foram levados. “Levaram joias que estavam comigo há anos. Meu anel de formatura, uma herança da minha avó, e todo o dinheiro que eu guardava em casa. Foi um baque enorme voltar de viagem e encontrar tudo daquele jeito”, desabafou a empresária, que preferiu não se identificar.

A vítima informou que câmeras de segurança registraram um dos suspeitos entrando no condomínio e em seguida um comparsa. "O porteiro acreditou que seriam moradores. Inclusive, ele chegou a interfonar para o meu apartamento durante a ação e o ladrão respondeu que eu não estava. Nesse momento, ele teria desligado o telefone, pegado a mochila com os pertences e saído pela escada", relatou a vítima. 

A mulher afirmou que a perícia da Polícia Civil esteve no local e colheu impressões digitais. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

