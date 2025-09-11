Home
Ação contra rifas ilegais apreende celulares e moto BMW na Serra

Um dos investigados foi encontrado em casa, no bairro Carapebus, na Serra, nesta quinta-feira (11); ação ocorreu em parcecia com a Polícia Civil de Santa Catarina

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:11

BMW 1250 GS apreendida na Operação Sorteio Ilegal, na Serra
BMW 1250 GS apreendida na Operação Sorteio Ilegal, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma moto BMW 1250 GS e aparelhos celulares foram apreendidos com um homem de 54 anos, investigado pela Polícia Civil em uma operação que visava combater a prática de rifas ilegais online de motocicletas da marca, considerada de alto valor. A ação — que aconteceu em conjunto com a PC de Santa Catarina — foi intitulada de "Sorteio Ilegal", e deflagrada nesta quinta-feira (11), no bairro Carapebus, na Serra.

Segundo a PC, o homem foi encontrado na própria casa, no município serrano. Ele contou que ganhou duas motos da marca BMW após ser premiado em dois bilhetes, em setembro e outubro do ano passado, e salientou ter vendido uma delas. Após ser encontrado, o homem foi levado à delegacia para prestar depoimento.

Durante as investigações, foram descobertas diversas irregularidades, como pessoas que ganharam o prêmio mais de uma vez no mesmo mês, além de movimentações financeiras incompatíveis com a compra dos bilhetes virtuais. 

A Operação Sorteio Ilegal foi deflagrada pela Polícia Civil capixaba, por meio do 12º e 13º Distrito Policial, em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), através da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Capitais de Blumenau.

