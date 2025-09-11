A Gazeta - Agora

Criança de 8 anos é transferida de helicóptero após queda de bicicleta em Rio Bananal

Publicado em 11/09/2025 às 17h10
A criança precisou ser transferida para um hospital em Colatina.
O helicóptero do Notaer pousou  em um campo de futebol de Rio Bananal para fazer o transporte da criança até Colatina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um menino de 8 anos precisou ser transferido de helicóptero pelo Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) na tarde desta quinta-feira (11), após sofrer uma queda de bicicleta em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. 

Segundo relato dos pais repassado pela Prefeitura de Rio Bananal, a criança retornava da escola quando sofreu o acidente. Ela foi levada por eles para a Unidade Mista de Saúde Alfredo Pinto Santana, no próprio município. Diante da situação clínica, o Notaer foi acionado para realizar a remoção aérea do paciente até o Hospital Maternidade São José, em Colatina.  Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do garoto.

