Criança de 8 anos é transferida de helicóptero após queda de bicicleta em Rio Bananal

Um menino de 8 anos precisou ser transferido de helicóptero pelo Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) na tarde desta quinta-feira (11), após sofrer uma queda de bicicleta em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.

Segundo relato dos pais repassado pela Prefeitura de Rio Bananal, a criança retornava da escola quando sofreu o acidente. Ela foi levada por eles para a Unidade Mista de Saúde Alfredo Pinto Santana, no próprio município. Diante da situação clínica, o Notaer foi acionado para realizar a remoção aérea do paciente até o Hospital Maternidade São José, em Colatina. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do garoto.