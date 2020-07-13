Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Santa Rosa

Antes de morrer atropelada, aposentada salvou a vida da neta em Cariacica

A aposentada Tânia Maria conseguiu jogar a neta, que estava em seu colo, em direção a outro neto, antes de ser atingida pelo veículo, quando estava sentada na calçada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 09:30

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 09:30

A autônoma Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica
A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Antes de morrer atropelada em Cariacica, no bairro Santa Rosa, a aposentada Tânia Maria Ferreira, de 56 anos, chegou a salvar a neta de 4 anos que estava em seu colo segundos antes do acidente.
A vítima estava sentada em frente à casa de um amigo e conversando com outra amiga. Antes de ser atingida pelo veículo, a aposentada conseguiu jogar a neta em direção a outro neto. Com isso, a menina teve apenas ferimentos leves. A criança chegou a ser levada para o hospital, mas já teve alta. As informações são da reportagem da TV Gazeta, que conversou com testemunhas do acidente.
A aposentada foi atropelada por um homem de 40 anos sem carteira de habilitação e que havia ingerido bebida alcoólica, segundo a Polícia Militar. O homem não teve o nome divulgado pela PM. O teste do bafômetro, segundo a polícia, confirmou que ele fez a ingestão de bebida com álcool.
A autônoma Tania Maria Ferreira foi atropelada na calçada, em Santa Rosa, Cariacica
A aposentada Tania Maria Ferreira foi atropelada na calçada, em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Internauta
Aos militares, ele disse que seguia com o veículo pela rua principal, quando virou à direita para acessar a Rua Mariana. Nesse momento, na versão do motorista, o volante teria travado, fato que o fez perder o controle do carro e atingir uma mulher que estava sentada em uma cadeira. Tânia morava em Santa Rosa, era mãe de quatro filhos e deixava amizades por onde passava.

MOTORISTA FOI LIBERADO

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi ouvido e liberado para responder em liberdade, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele prestou socorro à vítima. Segundo os policiais, em diligências realizadas neste domingo (12) ficou comprovado que ele prestou socorro e acionou a polícia após o acidente. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

Veja Também

Aposentada morre ao ser atropelada na calçada em Cariacica

Mulher grávida morre após ser atropelada em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados