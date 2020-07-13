Antes de morrer atropelada, aposentada salvou a vida da neta em Cariacica

A vítima estava sentada em frente à casa de um amigo e conversando com outra amiga. Antes de ser atingida pelo veículo, a aposentada conseguiu jogar a neta em direção a outro neto. Com isso, a menina teve apenas ferimentos leves. A criança chegou a ser levada para o hospital, mas já teve alta. As informações são da reportagem da TV Gazeta, que conversou com testemunhas do acidente.