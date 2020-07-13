Antes de morrer atropelada, aposentada salvou a vida da neta em Cariacica

Antes de morrer atropelada em Cariacica, no bairro Santa Rosa, a aposentada Tânia Maria Ferreira, de 56 anos, chegou a salvar a neta de 4 anos que estava em seu colo segundos antes do acidente.
A vítima estava sentada em frente à casa de um amigo e conversando com outra amiga. Antes de ser atingida pelo veículo, a aposentada conseguiu jogar a neta em direção a outro neto. Com isso, a menina teve apenas ferimentos leves. A criança chegou a ser levada para o hospital, mas já teve alta. As informações são da reportagem da TV Gazeta, que conversou com testemunhas do acidente.
A aposentada foi atropelada por um homem de 40 anos sem carteira de habilitação e que havia ingerido bebida alcoólica, segundo a Polícia Militar. O homem não teve o nome divulgado pela PM. O teste do bafômetro, segundo a polícia, confirmou que ele fez a ingestão de bebida com álcool.
Aos militares, ele disse que seguia com o veículo pela rua principal, quando virou à direita para acessar a Rua Mariana. Nesse momento, na versão do motorista, o volante teria travado, fato que o fez perder o controle do carro e atingir uma mulher que estava sentada em uma cadeira. Tânia morava em Santa Rosa, era mãe de quatro filhos e deixava amizades por onde passava.
MOTORISTA FOI LIBERADO
De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi ouvido e liberado para responder em liberdade, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele prestou socorro à vítima. Segundo os policiais, em diligências realizadas neste domingo (12) ficou comprovado que ele prestou socorro e acionou a polícia após o acidente. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.