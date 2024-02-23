Adolescente é morto enquanto cortava o cabelo em Barra de São Francisco

Morto a tiros em Barra de São Francisco, Erick Ramos Sampaio tinha 17 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Erick estava sentado na cadeira da barbearia quando o atirador chegou, atirou e o executou. O barbeiro disse aos policiais que o suspeito saiu correndo e depois não foi mais visto. A perícia foi até o local para fazer o recolhimento do corpo da vítima. No bolso da roupa da vítima havia um celular, uma bucha de maconha e um dichavador, que foram levados para a delegacia.

Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Depois será liberado para os familiares.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Até o momento nenhum suspeito foi detido. As investigações apontam que a motivação do crime possui relação com a guerra do tráfico na região.