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Morreu no local

Adolescente é morto enquanto cortava o cabelo em Barra de São Francisco

Suspeito estava de capacete, roupas escuras e uma calça. Ele entrou na barbearia e executou a vítima, que não teve reação

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 16:27

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 fev 2024 às 16:27
Morto a tiros em Barra de São Francisco, Erick Ramos Sampaio tinha 17 anos
Morto a tiros em Barra de São Francisco, Erick Ramos Sampaio tinha 17 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em um salão no bairro Nova Barra, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). A vítima foi identificada como Erick Ramos Sampaio e teve o óbito confirmado no local. Segundo a Polícia Militar, um suspeito apareceu com um capacete na cabeça, roupa escura e calça, efetuando vários disparos.
Erick estava sentado na cadeira da barbearia quando o atirador chegou, atirou e o executou. O barbeiro disse aos policiais que o suspeito saiu correndo e depois não foi mais visto. A perícia foi até o local para fazer o recolhimento do corpo da vítima. No bolso da roupa da vítima havia um celular, uma bucha de maconha e um dichavador, que foram levados para a delegacia.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Depois será liberado para os familiares.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Até o momento nenhum suspeito foi detido. As investigações apontam que a motivação do crime possui relação com a guerra do tráfico na região.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.

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