Dupla é detida com revólver após perseguição policial em Linhares

Segundo a PM, durante patrulhamento no Aviso, a dupla foi vista em ação suspeita. Os militares deram ordem de parada ao motorista, mas ele desobedeceu e saiu correndo em alta velocidade. O veículo, um Chevrolet Corsa branco, passou por cruzamentos sem observar as regras de trânsito, colocando em risco a integridade física de pedestres e demais condutores na via, conforme o boletim de ocorrência da PM.

Ao chegar na Avenida Guaçuí, no mesmo bairro, o passageiro arremessou uma arma para fora do carro. Ao tentar fazer uma curva na Avenida Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, o carro perdeu o controle e bateu no meio fio, quando os policiais conseguiram realizar a abordagem. Ao ser questionado, o carona assumiu ser dono da arma, um revólver calibre 32, com duas munições, e disse que o entorpecente era para uso de ambos. O condutor não possuía habilitação ou permissão para dirigir, e ambos informaram estar de livramento condicional.