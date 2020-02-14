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Avenida Marechal Campos

Adolescente e comparsa são detidos tentando incendiar ônibus em Vitória

No momento da abordagem policial, eles estavam com um galão de combustível e se preparavam para atear fogo no coletivo

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:28
Imagem de outro ônibus incendiado, na avenida Maruípe durante a manhã desta quarta.  Crédito: Vitor Jubini
Um adolescente e o comparsa foram presos por uma equipe da Polícia Civil, no início da manhã desta sexta-feira (14), na avenida Marechal Campos, em Vitória.  Eles fazem parte dos sete detidos por envolvimento com os ataques em avenidas de Vitória
Os policiais da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) surpreenderam o adolescente e um homem identificado inicialmente como sendo Paulo Roberto da Rocha Maciel,  com um galão de combustível quando se preparavam para atear fogo em um ônibus de uma concessionária de serviço público. O coletivo já estava bastante depredado.
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A Polícia Civil acredita que a ação criminosa seja em represália à morte de uma pessoa na região do Bairro da Penha durante uma operação policial nesta sexta.
Durante a manhã, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado por criminosos na Avenida Maruípe, na altura do bairro Tabuazeiro. Ninguém ficou ferido. Criminosos também colocaram fogo em um carro de passeio em Itararé. 
Paulo vai responder pelo crime de dano ao patrimônio publico com uso de produto inflamável, tentativa de incêndio expondo pessoas a risco e por integrar organização criminosa.
O adolescente também foi apreendido pelos mesmos crimes. Paulo foi autuado ainda pelo crime de corrupção de menores. Ele será levado para o Centro de Triagem de Viana e o adolescente, para a Unidade de Atenção Inicial.

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