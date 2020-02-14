Adolescente e comparsa são detidos tentando incendiar ônibus em Vitória

Um adolescente e o comparsa foram presos por uma equipe da Polícia Civil, no início da manhã desta sexta-feira (14), na avenida Marechal Campos, em Vitória. Eles fazem parte dos sete detidos por envolvimento com os ataques em avenidas de Vitória.
Os policiais da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) surpreenderam o adolescente e um homem identificado inicialmente como sendo Paulo Roberto da Rocha Maciel, com um galão de combustível quando se preparavam para atear fogo em um ônibus de uma concessionária de serviço público. O coletivo já estava bastante depredado.
A Polícia Civil acredita que a ação criminosa seja em represália à morte de uma pessoa na região do Bairro da Penha durante uma operação policial nesta sexta.
Paulo vai responder pelo crime de dano ao patrimônio publico com uso de produto inflamável, tentativa de incêndio expondo pessoas a risco e por integrar organização criminosa.
O adolescente também foi apreendido pelos mesmos crimes. Paulo foi autuado ainda pelo crime de corrupção de menores. Ele será levado para o Centro de Triagem de Viana e o adolescente, para a Unidade de Atenção Inicial.