Adolescente e comparsa são detidos tentando incendiar ônibus em Vitória

Imagem de outro ônibus incendiado, na avenida Maruípe durante a manhã desta quarta. Crédito: Vitor Jubini

Um adolescente e o comparsa foram presos por uma equipe da Polícia Civil, no início da manhã desta sexta-feira (14), na avenida Marechal Campos, em Vitória. Eles fazem parte dos sete detidos por envolvimento com os ataques em avenidas de Vitória

Os policiais da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) surpreenderam o adolescente e um homem identificado inicialmente como sendo Paulo Roberto da Rocha Maciel, com um galão de combustível quando se preparavam para atear fogo em um ônibus de uma concessionária de serviço público. O coletivo já estava bastante depredado.

Paulo vai responder pelo crime de dano ao patrimônio publico com uso de produto inflamável, tentativa de incêndio expondo pessoas a risco e por integrar organização criminosa.