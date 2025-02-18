Adolescente é apreendido por cárcere e estupro de menina de 12 anos no ES

Material apreendido em casa onde estava menina vítima de cárcere em Pinheiros Crédito: Divulgação/PMES

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a mãe da vítima denunciou junto à polícia que a filha estava sendo mantida em cárcere privado. A menina de 12 anos, segundo o registro, foi raptada pelo adolescente no distrito de Itabatã, em Mucuri, no extremo Sul da Bahia, na madrugada de domingo (16), por volta das 2h.

A Polícia Militar disse que a adolescente havia anteriormente passado férias em Pinheiros, quando conheceu o adolescente e teria se relacionado com ele. A mãe foi buscá-la e levá-la de volta para a Bahia. No entanto, o jovem foi até a residência da família e a trouxe de volta para o município capixaba, dizendo para a mãe que a filha dela não voltaria mais.

As equipes foram até o endereço informado pela mãe que indicava onde a menina poderia estar. Lá ela foi encontrada, em uma casa reconhecida pela corporação pelo tráfico de drogas, em um quarto com o suspeito.

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Estavam também ali a mãe do suspeito, outros dois jovens, que são irmãos, e um adolescente de 12 anos. A PM encontrou e apreendeu no imóvel 24 buchas de maconha, 34 pedras de crack, além de 156 reais em espécie e sete celulares. Todos os envolvidos e o material foram levados até a delegacia.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que os cinco suspeitos foram conduzidos até a Delegacia Regional de Nova Venécia. “O adolescente, de 17 anos, foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de cárcere privado majorado por ser praticado contra menor de 18 anos, estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)”, disse a corporação.

Já o adolescente de 12 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o menor foi reintegrado à família.