Homem descumpre ordem, invade casa da ex e ainda rouba dinheiro na Serra

Um homem de 39 anos, que tinha uma ordem judicial de medida protetiva contra ele, foi preso no final da noite de segunda-feira (17) após invadir a casa da ex-companheira na região de Macafé, na Serra. A Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar uma denúncia de crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Ao chegar ao local, a vítima relatou que seu ex-companheiro havia invadido sua residência e furtado R$ 300,00 em dinheiro, além de seu cartão de passagem.