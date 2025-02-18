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Vítima tinha medida protetiva

Homem descumpre ordem, invade casa da ex e ainda rouba dinheiro na Serra

Suspeito foi preso e  autuado em flagrante por injúria, violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência – todos crimes previstos na Lei Maria da Penha

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 11:52

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

18 fev 2025 às 11:52
Um homem de 39 anos, que tinha uma ordem judicial de medida protetiva contra ele, foi preso no final da noite de segunda-feira (17) após invadir a casa da ex-companheira na região de Macafé, na Serra. A Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar uma denúncia de crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Ao chegar ao local, a vítima relatou que seu ex-companheiro havia invadido sua residência e furtado R$ 300,00 em dinheiro, além de seu cartão de passagem. 
Diante do descumprimento da medida protetiva, a Polícia Civil informou,  por nota, que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por injúria, violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência – todos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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