Homem é preso após violência psicológica contra mulher e filhos em Cachoeiro

Homem agride mulher, mantém filhos em cárcere e acaba preso em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um homem de 43 anos foi preso após agredir a mulher e manter os dois filhos em cárcere privado na tarde de segunda-feira (17), em um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foi preciso usar arma de choque para conter o suspeito. O nome dele não está sendo divulgado para não expor as vítimas, já que há relação de parentesco.

Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência. A mulher de 44 anos contou para os militares que foi empurrada e ameaçada pelo companheiro. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito se trancou dentro do apartamento com os dois filhos, de 12 e 20. Ele falou que estava armado e ficou ameaçando atirar contra os agentes de segurança.

Segundo a PM, o homem se negava em liberar os filhos e chegou a ameaçar incendiar o imóvel com o gás aberto. Durante a intervenção, ao se deparar com os policiais, o homem não acatou as ordens e avançou contra os militares, momento em que deram um disparo com a taser (Arma de Incapacitação Neuromuscular).

O homem foi encaminhado para atendimento médico por conta de escoriações durante a resistência, e depois, conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.