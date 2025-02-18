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Crime

Homem é preso após violência psicológica contra mulher e filhos em Cachoeiro

Segundo a PM, indivíduo se negou liberar os filhos e chegou a ameaçar incendiar o imóvel com o gás aberto; ele acabou preso

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 10:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2025 às 10:25
Homem agride mulher, mantém filhos em cárcere e acaba preso em Cachoeiro
Homem agride mulher, mantém filhos em cárcere e acaba preso em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
Um homem de 43 anos foi preso após agredir a mulher e manter os dois filhos em cárcere privado na tarde de segunda-feira (17), em um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foi preciso usar arma de choque para conter o suspeito. O nome dele não está sendo divulgado para não expor as vítimas, já que há relação de parentesco.
Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência. A mulher de 44 anos contou para os militares que foi empurrada e ameaçada pelo companheiro. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito se trancou dentro do apartamento com os dois filhos, de 12 e 20. Ele falou que estava armado e ficou ameaçando atirar contra os agentes de segurança.
Segundo a PM, o homem se negava em liberar os filhos e chegou a ameaçar incendiar o imóvel com o gás aberto. Durante a intervenção, ao se deparar com os policiais, o homem não acatou as ordens e avançou contra os militares, momento em que deram um disparo com a taser (Arma de Incapacitação Neuromuscular).
O homem foi encaminhado para atendimento médico por conta de escoriações durante a resistência, e depois, conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por vias de fato, ameaça, violência psicológica e dano ao patrimônio, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele também foi autuado em flagrante por cárcere privado na forma da Lei Henry Borel (violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente) e cárcere privado e resistência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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