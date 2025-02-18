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Crime

Assaltantes invadem casa, amarram professor e roubam veículos em Cariacica

Homem de 40 anos foi rendido na noite de segunda-feira (17), no bairro Alto da Boa Vista; bandidos ainda tentaram sequestrá-lo, mas desistiram após ele ameaçar gritar por socorro

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2025 às 09:55
Assaltantes invadem casa, amarram morador e roubam carro em Cariacica
Professor foi rendido dentro da própria casa, no bairro Alto da Boa Vista, em Cariacica Crédito: FABRICIO CHRIST
Um professor, de 40 anos, foi rendido, amarrado e roubado por dois assaltantes dentro da própria casa no bairro Alto da Boa Vista, em Cariacica, na noite de segunda-feira (17). Conforme informações da ocorrência registrada junto à Polícia Civil, a vítima voltava de uma caminhada quando foi surpreendida pelos suspeitos, que levaram seu carro, moto, celular e outros pertences.
O homem informou que estava caminhando na orla, e, quando chegou em casa, percebeu que o portão estava aberto e o cadeado, destrancado. Quando entrou na residência, ele foi rendido por dois indivíduos armados, que o jogaram no chão, amarraram suas mãos e cobriram o rosto dele com uma camisa.
Os suspeitos, então, pegaram as chaves, o levaram para dentro da residência e o deixaram sentado no vaso sanitário, fazendo ameaças. Enquanto era vigiado, outro indivíduo colocava seus pertences, documentos, cartões, celulares e notebooks dentro do carro dele, que também foi roubado pelos criminosos.
Segundo relato do morador, os dois assaltantes cogitaram sequestrá-lo quando estavam fugindo, mas desistiram quando a vítima ameaçou gritar. Após a fuga dos suspeitos, o homem conseguiu se soltar e gritou por socorro. 
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido, nem o veículo recuperado.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

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