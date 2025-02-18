Assaltantes invadem casa, amarram professor e roubam veículos em Cariacica

Professor foi rendido dentro da própria casa, no bairro Alto da Boa Vista, em Cariacica Crédito: FABRICIO CHRIST

Um professor, de 40 anos, foi rendido, amarrado e roubado por dois assaltantes dentro da própria casa no bairro Alto da Boa Vista, em Cariacica, na noite de segunda-feira (17). Conforme informações da ocorrência registrada junto à Polícia Civil, a vítima voltava de uma caminhada quando foi surpreendida pelos suspeitos, que levaram seu carro, moto, celular e outros pertences.

O homem informou que estava caminhando na orla, e, quando chegou em casa, percebeu que o portão estava aberto e o cadeado, destrancado. Quando entrou na residência, ele foi rendido por dois indivíduos armados, que o jogaram no chão, amarraram suas mãos e cobriram o rosto dele com uma camisa.

Os suspeitos, então, pegaram as chaves, o levaram para dentro da residência e o deixaram sentado no vaso sanitário, fazendo ameaças. Enquanto era vigiado, outro indivíduo colocava seus pertences, documentos, cartões, celulares e notebooks dentro do carro dele, que também foi roubado pelos criminosos.

Segundo relato do morador, os dois assaltantes cogitaram sequestrá-lo quando estavam fugindo, mas desistiram quando a vítima ameaçou gritar. Após a fuga dos suspeitos, o homem conseguiu se soltar e gritou por socorro.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido, nem o veículo recuperado.