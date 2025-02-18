Saiba como chegam Vasco e União Rondonópolis para jogo no Kleber Andrade

Depois de definir o novo recorde de público do Novo Kleber Andrade no jogo contra o Volta Redonda, o Vasco da Gama volta a solo capixaba para o duelo pela primeira fase da Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, do Mato Grosso. O jogo acontece neste terça-feira (18), às 21h30, em Cariacica.
Esta será a segunda passagem do Vasco no ES em 2025. O Cruz-Maltino jogou no Kleber Andrade há duas semanas, no dia 1º de fevereiro, quando empatou em 2 a 2 com o Volta Redonda, pelo Cariocão, quando o estádio teve 21.626 presentes.
As duas primeiras fases da Copa do Brasil são disputadas em jogos únicos e, nesta etapa, os clubes em melhores posições no Ranking Nacional de Clubes jogam na condição de visitantes, que é o caso do Cruz-maltino. O jogo inicialmente seria no Mato Crosso, mas o União vendeu o mando de campo por R$ 700 mil, e mudou o local do jogo para o Klebão.
Prováveis escalações
A tendência é o treinador Fábio Carille poupar alguns titulares para o jogo no Kleber Andrade, pensando no controle de carga e no clássico contra o Botafogo pela última rodada da Taça Guanabara que define quem avança para as semifinais do Campeonato Carioca, neste domingo (23), às 16h.
Ao que tudo indica, o zagueiro Maurício Lemos será titular pela primeira vez pelo Vasco, depois de estrear contra o Flamengo, entrando na segunda etapa no lugar de Lucas Freitas, que saiu com dores.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Philippe Coutinho (Payet); Zuccarello e Pablo Vegetti. Técnico: Fábio Carille
União Rondonópolis: Fernando Nunes; Arthur Amorim, Márcio, Bennê e Carlão; Iury, Nathan e Ikson; Gianotti, Vitinho e Gabriel Bigode. Técnico: Leandro Sena
Vasco chega no ES para jogo pela Copa do Brasil
Restrospecto
O Vasco chega para o confronto depois de perder o clássico com o Flamengo por 2 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Além da derrota, o Cruz-maltino não vence há quatro partidas e joga a vida contra o Botafogo no fim de semana valendo a classificação para as semifinais do Cariocão. Além do duelo contra o Rubro-Negro, em fevereiro, o Vasco empatou com o Volta Redonda em 2 a 2, também no Klebão; perdeu para o Fluminense por 2 a 1; e empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.
Já o União vem de um empate em 2 a 2 diante do Cuiabá, e ocupa a 5ª colocação no Campeonato Mato-Grossense. No mesmo intervalo do Vasco, o União venceu o Aparecidense fora de casa por 3 a 2 pelas oitavas da Copa Verde; empatou com o Sport Sinop em 0 a 0 pelo Estadual; e perdeu para o Goiás por 2 a 0 nas quartas de final também da Copa Verde.
Os clubes se enfrentaram 3 vezes na história, sendo dois empates em 2 a 2 e um vitória vascaína por 2 a 0. O último confronto foi justamente pela primeira fase da Copa do Brasil, em 2005. Na ocasião, o Vasco empatou a partida de ida e venceu a volta. A todo, são 6 gols feitos e 4 sofridos, com um aproveitamento cruz-maltino de 56%.
Ingressos e valores
Os ingressos para o jogo da Copa do Brasil são comercializados aos valores de: R$ 238,00 (inteira), R$ 139,00 (solidária) e R$ 119,00 (meia). Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de: R$ 35,70 (adicional ao valor da entrada inteira), R$ 20,85 (adicional ao preço da entrada solidária) e R$ 17,85 (sobre o valor da meia-entrada).
Têm direito à meia-entrada: Estudantes (lei estadual 5.579/1998); Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001); Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004); Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013); Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014). Pessoas com deficiência: Apresentação de documento que comprove a deficiência, como o cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento emitido pelo INSS; Jovens de Baixa Renda (Lei Federal nº 12.933/2013); Crianças de até dois anos de idade não pagam. A meia-entrada solidária será todos que levarem 1kg de alimento não-perecível.
Serviço
- União Rondonópolis e Vasco
- Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
- Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica;
- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view);