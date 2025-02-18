Saiba como chegam Vasco e União Rondonópolis para jogo no Kleber Andrade

Vegetti anotou os dois gols do Vasco e evitou a derrota diante do Volta Redonda Crédito: Ricardo Medeiros

Esta será a segunda passagem do Vasco no ES em 2025. O Cruz-Maltino jogou no Kleber Andrade há duas semanas, no dia 1º de fevereiro, quando empatou em 2 a 2 com o Volta Redonda, pelo Cariocão, quando o estádio teve 21.626 presentes.

Prováveis escalações

A tendência é o treinador Fábio Carille poupar alguns titulares para o jogo no Kleber Andrade, pensando no controle de carga e no clássico contra o Botafogo pela última rodada da Taça Guanabara que define quem avança para as semifinais do Campeonato Carioca, neste domingo (23), às 16h.

Ao que tudo indica, o zagueiro Maurício Lemos será titular pela primeira vez pelo Vasco, depois de estrear contra o Flamengo, entrando na segunda etapa no lugar de Lucas Freitas, que saiu com dores.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Philippe Coutinho (Payet); Zuccarello e Pablo Vegetti. Técnico: Fábio Carille

União Rondonópolis: Fernando Nunes; Arthur Amorim, Márcio, Bennê e Carlão; Iury, Nathan e Ikson; Gianotti, Vitinho e Gabriel Bigode. Técnico: Leandro Sena

Vasco chega no ES para jogo pela Copa do Brasil

Restrospecto

O Vasco chega para o confronto depois de perder o clássico com o Flamengo por 2 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca . Além da derrota, o Cruz-maltino não vence há quatro partidas e joga a vida contra o Botafogo no fim de semana valendo a classificação para as semifinais do Cariocão. Além do duelo contra o Rubro-Negro, em fevereiro, o Vasco empatou com o Volta Redonda em 2 a 2, também no Klebão; perdeu para o Fluminense por 2 a 1; e empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.

Já o União vem de um empate em 2 a 2 diante do Cuiabá, e ocupa a 5ª colocação no Campeonato Mato-Grossense. No mesmo intervalo do Vasco, o União venceu o Aparecidense fora de casa por 3 a 2 pelas oitavas da Copa Verde; empatou com o Sport Sinop em 0 a 0 pelo Estadual; e perdeu para o Goiás por 2 a 0 nas quartas de final também da Copa Verde.

Os clubes se enfrentaram 3 vezes na história, sendo dois empates em 2 a 2 e um vitória vascaína por 2 a 0. O último confronto foi justamente pela primeira fase da Copa do Brasil, em 2005. Na ocasião, o Vasco empatou a partida de ida e venceu a volta. A todo, são 6 gols feitos e 4 sofridos, com um aproveitamento cruz-maltino de 56%.

Ingressos e valores

Os ingressos para o jogo da Copa do Brasil são comercializados aos valores de: R$ 238,00 (inteira), R$ 139,00 (solidária) e R$ 119,00 (meia). Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de: R$ 35,70 (adicional ao valor da entrada inteira), R$ 20,85 (adicional ao preço da entrada solidária) e R$ 17,85 (sobre o valor da meia-entrada).

Têm direito à meia-entrada: Estudantes (lei estadual 5.579/1998); Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001); Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004); Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013); Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014). Pessoas com deficiência: Apresentação de documento que comprove a deficiência, como o cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento emitido pelo INSS; Jovens de Baixa Renda (Lei Federal nº 12.933/2013); Crianças de até dois anos de idade não pagam. A meia-entrada solidária será todos que levarem 1kg de alimento não-perecível.

Serviço