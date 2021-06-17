Professor universitário Vanildo Stieg morre vítima da Covid-19 no ES

O professor Vanildo Stieg Crédito: Facebook

O Ifes publicou manifestação de pesar nas redes sociais, decretando luto oficial de um dia na instituição do Campus Itapina, distrito de Colatina. Confira:

A sogra de Vanildo, dona Maryneid de Araújo, contou que o genro deu entrada em uma unidade de pronto-atendimento na noite de 28 de maio, depois de cerca de 9 dias com sintomas da doença. O professor, doutor em Educação, tinha recém recebido a primeira dose de um imunizante contra a Covid-19 e desconfiou que a febre e diarreia teriam sido apenas reações vacinais.

No dia seguinte (29 de maio), Vanildo foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. "Ele tinha vacinado, mas no dia que vacinou com a primeira dose, já estava contaminado, segundo análise do médico. Ele tinha comorbidades, dentre elas arritmia, motivo que já havia levado a duas internações. Também tomava outros remédios, como anticoagulantes e reguladores de pressão arterial", contou.

Vanildo Stieg e a esposa Rosemary Crédito: Arquivo da família

Segundo Maryneid, depois que o genro deu entrada na unidade hospitalar, o raio-X detectou 50% de comprometimento do pulmão. "Ele foi muito bem tratado no Jayme, mas já estava com os rins comprometidos, fazendo hemodiálise e aguarda traqueostomia. No terceiro dia de internação foi intubado. O pulmão estava necessitando de 100% de ventilação por aparelhos e mesmo assim não estabilizava. Ele então começou a ter paradas cardíacas", acrescentou.

Stieg era um professor muito querido e um pai e esposo dedicado. Ele deixou quatro filhos: Felipe, de 18 anos; Pedro Henrique, de 14, Isabela, de 13 e Tiago, de 12, além da esposa Rosemary.

"Os filhos eram o tesouro dele. Minha filha agora enfrenta alguma dificuldade, já que era ele quem cuidava de tudo, desde as compras de supermercado e pagamento das contas. Ele era tudo para a família, mas a Covid o levou de nós. Ele era também meu amigão, a gente conversava muito" Maryneid - Sogra de Vanildo

Vanildo com a professora Silvana (camisa branca) e alunos do curso de Pedagogia Crédito: Leitor A Gazeta

Para a aluna da Pedagogia, Luci Rosa, o professor Vanildo merece todas as homenagens. "Estamos arrasados. Sabe aqueles professores que dão aula para vida, que não são só conteúdo? Era ele. Ele era atencioso e tinha uma grande quantidade de alunos. Participava ativamente nas formaturas, inclusive estava ansioso para a da minha turma. Era um professor e um ser humano maravilhoso", pontuou.