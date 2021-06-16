Covid-19: escolas municipais de Venda Nova do Imigrante suspendem aulas

Três escolas do município continuarão aulas de forma remota Crédito: Pixabay

Três escolas municipais de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, tiveram de suspender as aulas presenciais por conta do aumento de casos do novo coronavírus na localidade de Caxixe, zona rural da cidade. A suspenção começou nesta quarta-feira (16) e, em algumas escolas, o recesso vai até o fim do mês.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação as aulas presenciais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Caxixe, Escola Municipal de Ensino Infantil Caxixe e a Escola Municipal de Ensino Infantil James Yung estarão suspensas em decorrência do número de casos de Covid-19 registrados, para reduzir a transmissão do vírus.

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O município informou ainda que vem realizando o contato com os familiares dos estudantes para informar da suspensão das aulas presenciais. Durante este período, as atividades serão realizadas remotamente por meio de WhatsApp ou e-mail.

Na escola EMEF Caxixe, a suspensão das aulas presenciais será realizada por 14 dias. A princípio, a secretaria escolar ficará fechada e, a qualquer mudança no atendimento, a comunidade escolar será comunicada. Já nas unidades EMEI Caxixe e EMEI James Yung, o retorno é previsto para o dia 30.

PREVENÇÃO

De acordo com a prefeitura as escolas municipais estão sinalizadas com cartazes e outros materiais para alertar sobre o distanciamento adequado e todos os cuidados necessários e higienização com álcool 70% em objetos e móveis escolares. A prefeitura reforça que os cuidados contra a Covid-19 devem ser intensificados pela população.