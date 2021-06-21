O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória

Em nota, a Arquidiocese de Vitória confirmou a informação, apontando que o clérigo começou a sentir os primeiros sintomas ainda no dia 31 de maio, tendo sido internado no dia 3 de junho, no hospital Santa Rita.⠀

Your browser does not support the audio element. Após 18 dias de internação, padre de Vitória morre devido à Covid-19

O padre Fernando nasceu em 12 de junho de 1984 em Vitória, foi ordenado sacerdote em 4 de fevereiro de 2017, na Catedral de Vitória, por dom Luiz Mancilha, arcebispo na época. Na Arquidiocese, ele coordenava também a Comissão Bíblico-Catequética e era o coordenador da Área Pastoral de Vitória.⠀

A Arquidiocese de Vitória agradeceu, na manifestação de pesar, à equipe médica e aos demais profissionais da saúde pelo empenho durante o tratamento do padre Fernando, e também agradeceu a todos aqueles que se uniram em orações. Além de ter feito agradecimento especial aos familiares do sacerdote, principalmente à mãe, aos paroquianos, amigos e ao clero, desejando que "este momento de dor seja atravessado na firme confiança no Deus da vida e na esperança da feliz ressurreição".⠀

O governador do Estado, Renato Casagrande , também lamentou a morte do religioso. Em seu perfil no Twitter, disse que estar muito triste com o falecimento do padre Fernando que tinha "tanta vida pela frente". "Aos familiares e amigos da Paróquia de Jucutuquara, meu afeto e minha solidariedade. Siga em paz, padre!", postou o governador.

A COVID não para de nos deixar de coração partido. Muito, muito triste com o falecimento do Padre Fernando. Tanta vida pela frente. Aos familiares e amigos da Paróquia de Jucutuquara, meu afeto e minha solidariedade. Siga em paz, Padre! — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 21, 2021

SEPULTAMENTO

Segundo o padre Ricardo Passamani, o corpo do padre Fernando chegará à Catedral de Vitória por volta das 21h desta segunda-feira para o velório, ato que foi liberado devido ao tempo decorrido desde os primeiros sintomas da Covid-19. Nesta terça-feira (22), às 8h, será realizada a missa de corpo presente. Em seguida, será realizado um cortejo até o município de Viana, onde haverá o sepultamento à tarde, em horário ainda a ser definido.

DEZOITO DIAS DE INTERNAÇÃO

O padre Fernando começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia 3 de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado. No dia 8, ele precisou ser intubado e foi transferido para uma UTI após piora no quadro.

No dia 12 de junho, dia do aniversário dele, o padre chegou a ser extubado e voltou a utilizar apenas a máscara de oxigênio, após responder bem ao tratamento. No entanto, no dia seguinte, a situação voltou a se agravar e o sacerdote precisou ser intubado novamente.