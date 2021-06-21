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Internado com Covid-19

Com pulmão comprometido, padre de Vitória está em estado gravíssimo

A Arquidiocese de Vitória pede que fiéis continuem em oração pela saúde do padre Fernando Antônio Silva de Souza, 37, que está internado desde o dia 3 de junho
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

21 jun 2021 às 14:22

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:22

O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19
O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória
É gravíssimo o estado de saúde do padre  Fernando Antônio Silva de Souza, de 37 anos, internado desde o início deste mês para tratamento contra a Covid-19. O pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara, em Vitória, ele está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da Capital.
Segundo as últimas informações divulgadas pela Arquidiocese de Vitória nesta segunda-feira (21), o estado de saúde do sacerdote piorou muito nos últimos dias. "A saturação de oxigênio caiu muito, impedindo o funcionamento do pulmão. Continuemos em oração", diz a nota.

DEZOITO DIAS DE INTERNAÇÃO

O padre Fernando começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia 3 de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado. No dia 8, ele precisou ser intubado e foi transferido para uma UTI após piora no quadro.
No dia 12 de junho, dia do aniversário dele, o padre chegou a ser extubado e voltou a utilizar apenas para a máscara de oxigênio, após responder bem ao tratamento. No entanto, no dia seguinte, a situação voltou a se agravar e o sacerdote precisou ser intubado novamente.
A situação voltou a se agravar na quarta-feira (16) da semana passada, quando o padre passou a depender de uma quantidade crescente de oxigênio para respirar. Sem apresentar nenhuma melhora no final de semana, o estado de saúde que já era grave, passou a ser considerado gravíssimo nesta segunda-feira.

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