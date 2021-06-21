Com pulmão comprometido, padre de Vitória está em estado gravíssimo

O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória

Segundo as últimas informações divulgadas pela Arquidiocese de Vitória nesta segunda-feira (21), o estado de saúde do sacerdote piorou muito nos últimos dias. "A saturação de oxigênio caiu muito, impedindo o funcionamento do pulmão. Continuemos em oração", diz a nota.

DEZOITO DIAS DE INTERNAÇÃO

O padre Fernando começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia 3 de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado. No dia 8, ele precisou ser intubado e foi transferido para uma UTI após piora no quadro.

No dia 12 de junho, dia do aniversário dele, o padre chegou a ser extubado e voltou a utilizar apenas para a máscara de oxigênio, após responder bem ao tratamento. No entanto, no dia seguinte, a situação voltou a se agravar e o sacerdote precisou ser intubado novamente.