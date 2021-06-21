Fiscalização multa estabelecimentos e encerra festas clandestinas em Vitória

A ação na Capital abordou mais de 50 estabelecimentos e aplicou multas nos que descumpriam os protocolos sanitários obrigatórios durante a pandemia Crédito: Divulgação/PMV

50 estabelecimentos foram vistoriados em dez bairros de 11 tiveram as atividades paralisadas por funcionamento fora do horário permitido ou por irregularidades nos protocolos de segurança para uma situação de pandemia como nos dias atuais. Foram feitas duas intimações e aplicadas três multas no valor de R$ 7.090,47. Entre a última sexta-feira (18) e domingo (20),em dez bairros de Vitória . Destes, segundo a própria Prefeitura da Capital por funcionamento fora do horário permitido ou por irregularidades nos protocolos de segurança para uma situação de pandemia como nos dias atuais. Foram feitas duas intimações e aplicadas três multas no valor de

As abordagens ocorreram em pontos da Enseada do Suá, Maruípe, Tabuazeiro, São Cristóvão, Antônio Honório, Sólon Borges, Jabour, Pontal de Camburi, Praia do Canto e Centro.

Uma marina em Pontal de Camburi, que promovia uma festa, teve as atividades paralisadas. Além de atuar fora do horário permitido, o espaço concentrava uma grande quantidade de pessoas e foi intimado e multado pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC), bem como notificado pela Vigilância Sanitária.

Foi, ainda, assinado um termo circunstanciado pelo crime contra a saúde pública, que resultará em processo criminal. Já na Praia do Canto, seis estabelecimentos que funcionavam de forma irregular foram notificados pela Vigilância Sanitária. Duas denúncias recebidas pelo Comitê de Combate à Covid-19 não foram localizadas.

No Centro, as equipes identificaram uma enorme fila de pessoas à porta de uma casa noturna. O local, porém, estava fechado. A aglomeração foi dispersada pela Polícia Militar que precisou, inclusive, de reforço policial.

Nos polos gastronômicos da Rua da Lama e do Triângulo das Bermudas, que contam com equipes fixas do Comitê (bem como Jardim Camburi), os ambulantes que surgiram foram orientados.

Em um dos locais vistoriados, o ambiente estava decorado com bandeirinhas típicas de festas de São João Crédito: Divulgação/PMV

Todas as regiões de Vitória recebem fiscalização com a visita das equipes e as multas, em caso de descumprimento das regras, podem chegar a R$ 10 mil. Em caso de reincidência, o estabelecimento pode, inclusive, perder o alvará de funcionamento.

SOMATÓRIO

Desde o início do ano, a Prefeitura Municipal de Vitória tem realizado fiscalizações no sentindo de coibir aglomerações e, também, de orientar a população sobre os protocolos de biossegurança no enfrentamento à Covid-19.