Material apreendido com funcionário do Detran que vendia placas ilegalmente em Sooretama Crédito: Polícia Civil

O corregedor do Detran no Estado, Jederson Carvalho Lobato, afirmou que o servidor não prestará mais serviços no órgão, já que o homem é funcionário da Prefeitura de Sooretama e estava cedido ao departamento de trânsito.

Diante dessa situação, a diretoria do órgão decidiu devolver ele imediatamente para a prefeitura. Ele não vai mais desempenhar atividades no Detran", explicou o corregedor.

Your browser does not support the audio element. Servidor do Detran preso por esquema ilegal é solto após pagar fiança

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, um dos responsáveis pela investigação, o servidor dizia para os clientes que a taxa de emplacamento deveria ser paga diretamente para ele. Depois de receber o dinheiro, o homem conseguia a placa por um valor mais barato em empresas licenciadas e ficava com a diferença do valor pago pelo cliente.