Pescadores buscam alternativas para sobreviver sem a pesca em Regência

Os barcos dos pescadores continuam na água. Eles esperam poder voltar a pescar no Rio Doce, mas não sabem se isso vai acontecer Crédito: Leonardo Goliver

Quando seremos liberados para voltar a pescar no Rio Doce ? Eu tinha minha rotina de todo dia levantar cedo, colocar minha rede, que era meu ganha pão, e hoje fico com essa dúvida: qual dia que a minha vida vai voltar a ser normal?. Esse é o desabafo do pescador Lezil Brisson, morador da Vila de Regência, em Linhares, que após 4 anos, ainda espera uma resposta sobre a qualidade da água do Rio Doce, principal atingido pela lama de rejeitos de minério da Samarco após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015.

Assim como ele, outros pescadores não perdem a esperança de poder voltar a pescar no rio que garantiu o sustento de tantas famílias por vários anos. A pesca no Rio Doce continua proibida por decisão da Justiça. Além da mudança na rotina dos moradores e pescadores, a economia local e o turismo também foram impactados e, aos poucos, retomam o crescimento.

Inúmeros pescadores foram indenizados e recebem auxílios da Fundação Renova, criada para gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem. No entanto, segundo eles, o valor conquistado com a pesca era bem superior ao das indenizações.

Dentro desses quatro anos, foi a maior crise que nós passamos. Porque o pescador que tinha uma renda familiar, aquilo tudo durante esse tempo foi por água abaixo. Por exemplo, eu que sou presidente de associação tinha um barco de pesca. Pesco há 45 anos e tinha uma renda mensal de R$ 5 mil reais livres. Hoje estou vivendo de um cartão de R$ 1.200. É a maior vergonha do mundo, relata Leone Carlos, presidente da Associação de Pescadores de Regência. Segundo ele, apesar de não ter uma resposta, a esperança de voltar a pescar ainda existe.

"Minha esperança é voltar a pescar. Estou com 72 anos de idade, mas minha vontade é estar lá dentro do mar. Minha vida é no rio e no mar. Posso dizer que fui criado dentro do mar e isso para mim acabou. Meu barco acabou. Eu fui recompensado, mas não adianta ser recompensado e ficar parado. Quero estar lá dentro, onde eu vivi, fazendo o que me ajudou a criar meus filhos. A minha maior alegria seria voltar a pescar" Leone Carlos - Presidente da Associação de Pescadores de Regência

Quase 1.500 dias depois da tragédia, Seu Otalidio Miguel ainda não foi indenizado. Para o futuro, ele já não vê tantas oportunidades: A gente só vê dificuldades daqui para frente, só tem dificuldades. Não tem uma boa saída para a gente. Não tem! Não consegui nenhum benefício até o momento, revela.

NOVAS ATIVIDADES

Diante da proibição da pesca no Rio Doce, os pescadores precisaram se reinventar e criar alternativas para complementar a renda e manter viva a paixão por esse ofício. Foi com essa ideia que 20 dos 114 associados investiram na criação de peixes em cativeiro. São 24 tanques com capacidade para até 500 peixes e camarões.

Leone Carlos é pescador e presidente da Associação de Pescadores de Regência. Com a proibição da pesca no mar e no rio, o jeito foi investir na criação de peixes em cativeiro Crédito: Leonardo Goliver

Isso aqui não é para você viver disso, é para complementar a renda familiar. Porque não tem condições de viver disso. A gente tinha uma renda muito maior quando pescava no rio e no mar. Hoje para a gente criar peixes em cativeiro é muito difícil. São 24 tanques para vinte famílias, é muito pouco, explica Leone Carlos, ao falar sobre o projeto.

A ideia dos pescadores é agregar valor ao produto ampliando a oferta de serviço na associação. Segundo Leone, o espaço onde será feito o beneficiamento do peixe já está quase pronto. Na própria loja, o consumidor poderá comprar o peixe limpo e em diversas formas, como em bolinhos e filé.

ÁGUA PARA CONSUMO

Outra preocupação dos moradores é com o abastecimento de água em Regência, que ainda é feito por caminhões-pipas que saem do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Linhares e seguem até a vila. Lá, a água é colocada em uma caixa dágua e distribuída para as residências. São vários caminhões por dia com capacidade para 20 mil litros cada.

Apesar de garantir o abastecimento, muitos moradores não confiam na qualidade da água. Utilizam para atividades domésticas, mas não para consumo. A Ezione Barcelos lembra o que viveu quando a lama chegou à Vila de Regência. A água chegava e voltava. A gente abria a torneira e vinha aquela água preta mesmo, que não tinha condições de ser usada para nada. Depois foi normalizando e até hoje está assim, não sabe se presta ou se não presta. A gente não sabe como está essa água, relata.

Para ela, a qualidade da água ainda preocupa. Afinal de contas, ninguém sabe ao certo como está. A gente tem que gastar com água mineral. No meu caso, eu gasto por semana. Então quando tenho dinheiro, eu compro. Mas quando não tenho?, questiona, lamentando.

4 anos depois, o abastecimento de água na Vila de Regência ainda é feito por caminhões pipas que levam água tratada diariamente para a comunidade Crédito: Leonardo Goliver

ECONOMIA

Além dos pescadores, a economia local e o turismo na vila também foram impactados com o rompimento da barragem de Fundão, em 2015. Aos poucos, segundo os comerciantes, a confiança está voltando e os resultados melhorando, mas ainda está longe de voltar a ser como era antes.

De acordo com o presidente da Associação de Comerciantes de Regência, Messias Caliman, muitos comerciantes foram atingidos e tentam recuperar o prejuízo. Alguns comércios faliram. Pousadas e supermercados não aguentaram e não conseguiram mais abrir as portas devido à indenização que veio tarde. Outros tiveram que investir a quantia da indenização, mas o turista não está voltando. Quando volta, é com desconfiança. Durante os eventos tem turista, mas não como antigamente. Então está complicado manter as portas abertas, comenta.

Segundo ele, os comerciantes apostam em outros atrativos da vila para atrair novamente os turistas. Regência está tentando se reerguer. Nós temos outras opções além do mar. Temos trilhas, lagoas e a própria cultura da vila. Temos outras opções para movimentar o turismo e estamos tentando difundir isso, explica.

Para a comerciante Maria Helena foi preciso se reinventar. Com o tempo, nós aprendemos a conviver com a situação e estamos levando. No início foi um pouco difícil. Tínhamos uma renda, as dívidas e as contas para pagar. Depois que passamos a receber o auxílio fomos nos equilibrando. Não tem lucros, grandes rendas, mas pelo menos não ficamos devendo, pontua.

No início foi duro. Não vinha ninguém, ninguém mesmo. Agora não; Graças a Deus está tudo amenizado, tudo controlado, ressalta a comerciante Lurdes Pereira.

Com a realização de eventos na comunidade, o turista começou a voltar e isso tem movimentado o setor hoteleiro da Vila de Regência. Segundo Romualdo Costa, gerente de uma pousada na região, o movimento tem crescido e para alguns fins de semana, os 11 quartos ficam todos reservados. Hoje está melhorando. Mas só está melhorando por causa dos eventos e também devido ao surfe. Dois eventos vão acontecer por aqui e para esses dias estamos com todas as suítes reservadas, explica.

Aos poucos o setor hoteleiro vai se recuperando e os turistas já começam a voltar. Nesta pousada, em dias de eventos, todas as suítes ficam reservadas Crédito: Leonardo Goliver

O QUE DIZ A FUNDAÇÃO RENOVA

Em nota, a Fundação Renova informou que destinou, até 31 de agosto, R$ 1,84 bilhão em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para cerca de 320 mil pessoas. A Fundação também indenizou mais de 264 mil pessoas por danos decorrentes da suspensão temporária, por mais de 24 horas ininterruptas, no abastecimento de água.

A nota diz ainda que o programa de auxílio financeiro emergencial assiste atualmente 13.673 titulares, alcançando mais de 31.184 pessoas atingidas. Estas famílias recebem mensalmente o valor correspondente a um salário mínimo vigente, acrescido de 20% por dependente, além do montante equivalente a uma cesta básica do DIEESE, valor este que pode variar mensalmente e tem diferenciação por Estado.