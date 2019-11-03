Mais de 50% das espécies de peixes do Rio Doce não são mais encontradas

Rio Doce passando na cidade de Baixo Guandu Crédito: Edson Chagas

Rio Doce não estão sendo encontrados. O motivo dessa redução ainda está sendo analisado, mas pode estar ligado às barragens construídas ao longo dos anos e à lama de rejeitos de minério da Pesquisa realizada pela Rede Rio Doce Mar mostra que 53% dos peixes nativos donão estão sendo encontrados. O motivo dessa redução ainda está sendo analisado, mas pode estar ligado às barragens construídas ao longo dos anos e à lama de rejeitos de minério da Samarco que atingiu o rio depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 5 de novembro de 2015.

O professor de Biologia da Conservação da Universidade Federal de Viçoso (UFV) e pesquisador da Rede Rio Doce Mar, Jorge Abdala Dergam, diz que das espécies catalogadas, não foram encontrados peixes como lambari, piau e alguns cascudos. Enquanto isso, as espécies introduzidas pelo homem no Rio Doce, como piranha e tilápia, estão sendo achadas em grande quantidade.

A ausência dessas espécies acontece, principalmente, entre Mascarenhas, em Baixo Guandu, e a foz do rio, em Regência. Já as espécies introduzidas no Rio Doce ao longo dos anos estão sendo achadas, e isso tem efeito negativo nas espécies nativas, concluiu.

Outra pesquisa revela que diversos níveis da cadeia alimentar, desde micro-organismos até peixes, estão com níveis elevados de alguns metais, como ferro, cádmio, cromo e manganês. A análise é realizada na porção capixaba do Rio Doce, lagoas, lagos, estuário, praias e manguezais, bem como na foz do Rio Doce e região costeira adjacente, desde a Área de Proteção Ambiental de Setiba, em Guarapari (ES), até o Parque Nacional Marinho de Abrolhos (BA).

"A situação é mais intensa na foz do Rio Doce. Isso tem causado estresse nos organismos, que estão apresentando alterações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas e genéticas", revela o professor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e pesquisador da Rede Rio Doce Mar, Adalto Bianchini.

PESQUISAS

Esse é o resultado dos primeiros seis meses de uma das pesquisas realizadas pela Rede Rio Doce Mar. Os estudos tiveram início no ano passado para dimensionar os impactos causados na natureza pelo tsunami de lama, de 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

O coordenador técnico da Rede Rio Doce Mar, Alex Bastos, explica que através do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, são analisadas a fauna e a flora da porção capixaba do Rio Doce e também dos ambientes marinho e costeiro impactados. Os estudos, que começaram no final do ano passado, ainda estão em andamento e podem durar até cinco anos. Esse programa de monitoramento é realizado através de um acordo de cooperação com a Fundação Renova.