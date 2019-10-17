Produtores rurais recebem pela preservação do meio ambiente e ajudam na recuperação do Rio Doce

Crédito: Edson Chagas

Marilândia, no noroeste capixaba, é um município do Espírito Santo distante 147 km da capital Vitória. E ele é cortado pelo Rio Doce, sabia? E, se o Rio Doce passa por lá, é claro que eu também tinha que ir para a região. A cultura do café predomina em sua paisagem, sendo a base econômica do município, que possui pouco mais de 12 mil habitantes.

Confira o quinto episódio da websérie:

Até o início do século XIX, a região não passava de florestas virgens. Em meados do século XX, ocorreu, por lá, um grande fluxo migratório de várias origens, principalmente a italiana, incentivada pelo Governo Imperial, para solucionar o problema gerado pela falta de mão de obra na produção cafeeira. Esses colonizadores abriram as primeiras clareiras e iniciaram o plantio do café. Com isso, as áreas de mata foram diminuindo. E, agora, os produtores rurais se deram conta que, sem floresta, não tem água, não tem bicho, não há vida.

Bruno Faustino, jornalista Crédito: Edson Chagas

Crédito: Edson Chagas

Até o momento, 270 proprietários estão aptos ao programa. Um deles é Edval Gallini. Ele cedeu três hectares da propriedade para o plantio de espécies da Mata Atlântica e está transformando um pasto numa bela floresta. Pela iniciativa, ele receberá R$ 252,00 por ano por hectare protegido. Ele me contou que o dinheiro é o que menos importa. Ele está preocupado é com o futuro, em manter a propriedade viva para as próximas gerações.

Outros 38 produtores de Marilândia participam também da iniciativa e dá gosto ver o engajamento da sociedade para um bem comum: o futuro do nosso Rio Doce.