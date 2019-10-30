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Óleo no litoral

Locais onde a pesca de camarão está liberada em Conceição da Barra

O litoral do município, abaixo da região do marco da divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, não foi afetado pelas restrições impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 17:46
A pesca de camarão no litoral de Conceição da Barra, logo abaixo da região do marco da divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, não foi afetada pelas restrições impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Em instrução normativa publicada na tarde desta terça-feira (29), foi estabelecido um período excepcional de defeso, com proibição da pesca de alguns tipos de camarão e lagosta em alguns pontos do país, entre eles é citado no documento a divisa dos Estados da Bahia e Espírito Santo.
camarão rosa Crédito: Gildo Loyola - Arquivo AG
O motivo da restrição, segundo a instrução, decorre "da grave situação ambiental resultante de provável contaminação química por derramamento de óleo no litoral da Região Nordeste, proibindo a atividade pesqueira", diz o texto da portaria.

REGIÕES COM PESCA LIBERADA

De acordo com o secretário de Agricultura e Pesca de Conceição da Barra, Sebastião Sena, a pesca de camarão na cidade ocorre em todo o litoral, sendo com mais intensidade nas regiões ao Norte e ao Sul do Rio Cricaré, onde é pescado o camarão sete barbas e o branco, dos tipos VG e VM.
"A instrução normativa estabelece um marco, que é a divisa do Estado com a Bahia. Deste ponto em direção ao Sul do Estado, a pesca está liberada, não há proibições"
Sebastião Sena - Secretário de Agricultura e Pesca de Conceição da Barra
De acordo com o secretário, além do camarão, no litoral de Conceição da Barra também ocorre pesca de arrasto e de linha de diversos tipos de peixe, incluindo a pescadinha.

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PERÍODOS E LOCAIS DE RESTRIÇÕES

A restrição é para a pesca é para camarões rosa, branco, sete-barbas e lagosta vermelha e verde. Veja abaixo os detalhes da restrição para a pesca:
  • De 1º a 30 de novembro de 2019
  • Proibição:
  • Pesca das lagostas vermelha (Panulirus argus) e verde (P. Laevicauda)
  • Pesca de arrasto e a pesca artesanal de camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
  • Locais
  • Divisa dos Estados de Pernambuco e Alagoas
  • Divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia
  • De 1º de novembro a 31 de dezembro do ano de 2019
  • Proibição:
  • Pesca de camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
  • Locais
  • Divisa dos Estados da Bahia e Espírito Santo
  • Divisa dos Estados do Piauí e Ceará
  • Divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia

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