Locais onde a pesca de camarão está liberada em Conceição da Barra

A pesca de camarão no litoral de Conceição da Barra, logo abaixo da região do marco da divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, não foi afetada pelas restrições impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Em instrução normativa publicada na tarde desta terça-feira (29), foi estabelecido um período excepcional de defeso, com proibição da pesca de alguns tipos de camarão e lagosta em alguns pontos do país, entre eles é citado no documento a divisa dos Estados da Bahia e Espírito Santo.
O motivo da restrição, segundo a instrução, decorre "da grave situação ambiental resultante de provável contaminação química por derramamento de óleo no litoral da Região Nordeste, proibindo a atividade pesqueira", diz o texto da portaria.
REGIÕES COM PESCA LIBERADA
De acordo com o secretário de Agricultura e Pesca de Conceição da Barra, Sebastião Sena, a pesca de camarão na cidade ocorre em todo o litoral, sendo com mais intensidade nas regiões ao Norte e ao Sul do Rio Cricaré, onde é pescado o camarão sete barbas e o branco, dos tipos VG e VM.
"A instrução normativa estabelece um marco, que é a divisa do Estado com a Bahia. Deste ponto em direção ao Sul do Estado, a pesca está liberada, não há proibições"
De acordo com o secretário, além do camarão, no litoral de Conceição da Barra também ocorre pesca de arrasto e de linha de diversos tipos de peixe, incluindo a pescadinha.
PERÍODOS E LOCAIS DE RESTRIÇÕES
A restrição é para a pesca é para camarões rosa, branco, sete-barbas e lagosta vermelha e verde. Veja abaixo os detalhes da restrição para a pesca:
- De 1º a 30 de novembro de 2019
- Proibição:
- Pesca das lagostas vermelha (Panulirus argus) e verde (P. Laevicauda)
- Pesca de arrasto e a pesca artesanal de camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
- Locais
- Divisa dos Estados de Pernambuco e Alagoas
- Divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia
- De 1º de novembro a 31 de dezembro do ano de 2019
- Proibição:
- Pesca de camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
- Locais
- Divisa dos Estados da Bahia e Espírito Santo
- Divisa dos Estados do Piauí e Ceará
- Divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia