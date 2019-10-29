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A partir desta sexta (1º)

Pesca de camarão proibida na divisa do ES por causa de óleo no mar

Decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada na tarde desta terça-feira (29), foi motivada  por 'provável contaminação química '.  Medida vale para o período de 1º de novembro a 31 de dezembro

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 19:26
Ainda não se sabe se as manchas de óleo que atingiram o litoral nordestino vão chegar às praias capixabas, mas os seus reflexos já começam a afetar a economia capixaba. A pesca de alguns tipos de camarão foi proibida na divisa do Estado, na região de Conceição da Barra.
Camarão rosa Crédito: Gildo Loyola - Arquivo AG
A decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) foi publicada no Diário Oficial da União,  na tarde desta terça-feira (29). A instrução normativa estabelece um período excepcional de defeso, assinalando que a medida decorre "da grave situação ambiental resultante de provável contaminação química por derramamento de óleo no litoral da região nordeste, proibindo a atividade pesqueira", diz o texto da portaria.
Praia de desova de tartarugas pode ser primeira atingida por óleo no ES
A restrição é para a pesca de camarões rosa, branco, sete-barbas e lagosta vermelha e verde. No caso do Espírito Santo, ela vale para a região da divisa do Estado com a Bahia, no período compreendido entre 1º de novembro a 31 de dezembro deste ano, e somente para camarão.  O município que está nesta região é Conceição da Barra.

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Veja abaixo os detalhes da restrição para a pesca:

  • De 1º a 30 de novembro de 2019
  • Proibição: 
  • Pesca das lagostas vermelha (Panulirus argus) e verde (P. Laevicauda)
  • Pesca de arrasto e a pesca artesanal de camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
  • Locais
  • Divisa dos estados de Pernambuco e Alagoas
  • Divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia
  • De 1º de novembro a 31 de dezembro do ano de 2019
  • Proibição: 
  • Pesca de camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
  • Locais 
  • Divisa dos estados da Bahia e Espírito Santo
  • Divisa dos estados do Piauí e Ceará
  • Divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia

SEGURO DEFESO PARA PESCADORES

Na última terça-feira (22), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou em caráter extraordinário, que 60 mil pescadores da região Nordeste vão receber, em novembro, o pagamento de um mês do seguro defeso.
Com valor fixado em um salário mínimo, ele será depositado na conta dos pescadores que atuam no mar, e não daqueles que trabalham nos rios. O custo total da medida será de R$ 59 milhões para os cofres públicos, apenas em novembro.

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