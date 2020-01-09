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Tristeza no ES

Criança que morreu afogada em represa de Mucurici é identificada

Esther Virginio Lourenço, de 5 anos, se afogou quando tomava banho em uma represa onde passava o dia com a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 13:01

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 13:01

Esther Virginio Lourenço, de 5 anos, se afogou em represa de Mucurici Crédito: Acervo pessoal
Criança que morreu afogada em represa de Mucurici é identificada
Familiares da pequena Esther Virginio Lourenço, de 5 anos, estiveram na manhã desta quinta-feira (9) no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, no Norte do Estado, para realizar os procedimentos de liberação do corpo da criança.

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Esther morreu afogada na tarde desta quarta-feira (8) em uma represa localizada em Mucurici, quando a família aproveitava o dia de lazer no local. A menina morava em Vila Velha, mas estava na cidade visitando familiares. O corpo de Esther foi liberado e levado para Mucurici.
Em uma rede social, muitos familiares e amigos lamentaram a morte da criança e prestaram solidariedade aos pais pela tragédia.

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O AFOGAMENTO

De acordo com a Polícia Militar, a criança estava com familiares em uma represa localizada em Mucurici, também na região Norte do Estado, quando se afogou. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (8). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.
Balneário de Mucurici é muito procurado por banhistas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mucurici
Sobre a segurança do local, que é muito procurado por turistas e moradores durante o verão, o secretário municipal de Turismo de Mucurici, João Oliveira Júnior, informou que o balneário conta com equipe de guarda-vidas apenas nos finais de semana e feriados, mesmo na estação mais quente do ano. Ele destacou que o balneário é sinalizado com bóias e placas que informam a região apropriada para banho.

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