Criança que morreu afogada em represa de Mucurici é identificada

De acordo com a Polícia Militar, a criança estava com familiares em uma represa localizada em Mucurici, também na região Norte do Estado, quando se afogou. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (8). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.

Sobre a segurança do local, que é muito procurado por turistas e moradores durante o verão, o secretário municipal de Turismo de Mucurici, João Oliveira Júnior, informou que o balneário conta com equipe de guarda-vidas apenas nos finais de semana e feriados, mesmo na estação mais quente do ano. Ele destacou que o balneário é sinalizado com bóias e placas que informam a região apropriada para banho.