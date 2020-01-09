Menina morre afogada em Mucurici

Uma menina de cinco anos morreu após se afogar em uma represa, em um balneário de Mucurici, na região Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com informações da Polícia Militar, a criança, que não teve o nome divulgado, estava com a família aproveitando um dia de lazer no local. O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.