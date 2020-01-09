Menina morre afogada em Mucurici

Uma menina de cinco anos morreu após se afogar em uma represa, em um balneário de Mucurici, na região Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com informações da Polícia Militar, a criança, que não teve o nome divulgado, estava com a família aproveitando um dia de lazer no local. O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Sobre a segurança do local, que é muito procurado por turistas e moradores durante o verão, o secretário municipal de Turismo de Mucurici, João Oliveira Júnior, informou que o balneário conta com equipe de guarda-vidas apenas nos finais de semana e feriados, mesmo na estação mais quente do ano. Ele destacou que o balneário é sinalizado com boias e placas que informam a região apropriada para banho.