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Tragédia

Menina morre afogada em Mucurici

A criança estava com a família aproveitando um dia de lazer no local; tragédia aconteceu nesta quarta-feira (8)

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 23:02
Crédito: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Mucurici
Uma menina de cinco anos morreu após se afogar em uma represa, em um balneário de Mucurici, na região Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com informações da Polícia Militar, a criança, que não teve o nome divulgado, estava com a família aproveitando um dia de lazer no local. O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Sobre a segurança do local, que é muito procurado por turistas e moradores durante o verão, o secretário municipal de Turismo de Mucurici, João Oliveira Júnior, informou que o balneário conta com equipe de guarda-vidas apenas nos finais de semana e feriados, mesmo na estação mais quente do ano. Ele destacou que o balneário é sinalizado com boias e placas que informam a região apropriada para banho.

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