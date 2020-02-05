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Reflexos da insegurança

Violência leva moradores a lista de espera para sair de morros de Vitória

Um grupo formado por cerca de 100 pessoas já manifestou interesse em deixar as casas onde moram na Piedade, Fonte Grande, Moscoso e Capixaba

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 21:37
Viaturas da Polícia Militar estavam paradas na entrada do Morro da Piedade na noite desta segunda-feira (3) Crédito: Kaique Dias
O tiroteio registrado no Morro do Moscoso, no centro de Vitória, na noite dessa segunda-feira (3) reacendeu o medo de pelo menos 23 famílias que moram na região que também envolve a Piedade, Morro da Capixaba e a Fonte Grande. O grupo formado por cerca de 100 pessoas já mostrou interesse em deixar a casa onde mora para fugir do fogo cruzado provocado por causa da disputa entre traficantes do território e criminosos rivais que agem na Capital.
No mês de novembro do ano passado, cerca de 40 famílias que foram expulsas por traficantes ou abandonaram suas casas, ganharam, na Justiça, o direito de receber aluguel social em outro bairro.
Moradores da Piedade deixam suas casas após conflito e insegurança Crédito: Fernando Madeira - 14/06/2018
O pedido de pagamento de aluguel social imediato para as famílias expulsas foi feito pela Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) contra o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória após ingressar com Ação Civil Pública.

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MONITORAMENTO

Jocelino da Conceição Júnior, um dos membros do Instituto Raízes, atuante na comunidade da Piedade, disse que nos últimos meses a região respirava ares de tranquilidade e integração. Prova disso, na visão dele, é a realização dos ensaios da escola de samba Unidades da Piedade, na quadra do bairro.

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Agora, após o episódio de violência registrado no Moscoso, o Instituto vai continuar fazendo o monitoramento e fortalecimento de vínculos entre os moradores e os territórios afetados.
Estamos trabalhando no sentido de fortalecer a ideia de que o território se reinvente e as pessoas não precisem deixar o lugar onde moram. Precisamos pensar na formulação de políticas públicas efetivas, além de fortalecer a escola pública, a unidade de saúde, a urbanização e a mobilidade do bairro, pontuou.
Morro da Piedade e da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Fábio Vicentini/ Arquivo AG

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado na região. Por nota, a corporação explicou que os policiais foram surpreendidos por bandidos que atiraram contra eles a partir da região da mata. Como os agentes não tinham visão clara da origem dos disparos, precisaram se proteger. O caso é investigado pela Polícia Civil.
"Para preservar, ainda, a integridade dos moradores, com avaliação técnica, os militares decidiram por não revidar os disparos, visto que haviam residências na linha de tiro e inocentes poderiam ser atingidos. Os reforços foram chamados e se deslocaram rapidamente para a região, sendo que os bandidos fugiram por dentro da mata e não foram localizados", informou a nota.

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